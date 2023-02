Das bedeuten die Buchstaben „ŠĆ“ im kroatischen ESC-Song 

„Mama kaufte einen Traktor. SC“ lautet der Songtext der kroatischen Gruppe „Let 3“ aus Rijeka, mit dem sie das ESC-Auswahlverfahren bei diesjährigem Musikfestival „Dora“ gewonnen hat. Im Mai tritt die Gruppe beim Eurovision Song Contest auf.

Die Band stand hoch im Ranking, sie war lange Zeit Zweite, aber keiner dachte ans Gewinnen. Schon der Name des Liedes, der ungewöhnlich ist, verwirrte viele. die Mitglieder dieser Punkgruppe enthüllten am Tag vor dem nationalen Wettbewerb um den Eurovisions-Vertreter, was „SC“ für sie bedeutet.

„SC ist einerseits der Eingang zu den Wurzeln der Zivilisation, denn SC ist ein altes kroatisches Wort, eine Stimme und ein Buchstabe, mindestens 3.000 Jahre älter als das erste sumerische Alphabet. Für diejenigen, die nichts von den Sumerern gehört haben, SC ist Tausende von Jahren älter als die Alphabetisierung in Serbien“, erklärten die Bandmitglieder für das kroatische Medium 24sata und fügten hinzu:

„Andererseits ist ‚Mama SC‘ auf mehreren Ebenen ein gesellschaftspolitischer Spiegel des Augenblicks. Warum sehen Eurovision-Fans zum Beispiel gerne Männer in Kleidern und wie können wir sie treffen?! Außerdem, was für einen Horror kann ein politischer Idiot erzeugen und welchen Unsinn erfindet man, um ihn quasi zu rechtfertigen. Und gibt es ein Leben nach dem Tod, gibt es ein Leben nach der Liebe, ist es im Weltraum, wie ist die diesbezügliche Situation in Han Pijesak und so weiter… Es gibt so vieles, aber nichts wird unternommen, wir müssen alles selbst machen, bloß Vucic kämpft noch.“, sagten sie.

Übrigens wurden die Buchstaben S und C durch Reformen eingeführt, zuerst in der tschechischen und slowakischen Sprache im 15. Jahrhundert, und in der serbischen, kroatischen und slowenischen Sprache wurde der Buchstabe C von Ljudevit Gaj im 19. Jahrhundert in das Alphabet aus dem tschechischen Alphabet hinzugefügt.

Wenn es um die Sumerer geht, die die Kroaten erwähnen, ist ihre berühmte Keilschrift 3.000 Jahre vor Christus entstanden, daher ist es nicht schwer zu schließen, was älter ist. Es wird angenommen, dass die Mitglieder der „Let 3“-Gruppe sarkastisch waren.

Die letztjährige Vertreterin Kroatiens beim Eurovision Song Contest, Mia Dimsic, überreichte den Siegern die Dora-Statue. Nach der Aufführung sagten sie, dass sie mit einem Traktor nach Liverpool fahren würden, aber dass sie das Lenkrad bis dahin auf die andere Seite montieren müssten, da sie nach England reisen.

Dies ist die Übersetzung des Songs, über das in ganz Europa ein riesiger Meinungssturm entstanden ist: