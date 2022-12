Das benötigen Sie, wenn Sie im Film über Aca Lukas mitspielen wollen

Mitte Dezember sollen die Dreharbeiten für den Film und die Serie über das Leben des Sängers Aleksandar Vuksanovic, aka Aca Lukas, beginnen. Die Produzenten der beiden Formate haben jetzt schon für in den sozialen Netzwerken aufhorchen lassen. Sie suchen nämlich eine Person, die im Film und in der Serie die Hände von Aca Lukas „darstellen“ wird und bieten dafür 40 Euro pro Drehtag an.

Für die Rolle des Folk-Stars war der Schauspieler Marko Janketic, Sohn des verstorbenen Schauspielers Misa Janketic, die erste Wahl, er konnte die Rolle jedoch auf Grund von anderweitiger Verpflichtungen nicht annehmen. Aca Lukas wird daher vom jungen Schauspieler Mladen Sovilj verkörpert. Für Musikszenen, in denen Klavier und Keyboard bespielt werden, wird ein Double gesucht. Das Double soll laut der kürzlich veröffentlichten Beschreibung ähnliche Hände wie Sovilj haben und beide Instrumente gut spielen können.

Bei mehreren Szenen werden nämlich die Hände in Großaufnahme zu sehen sein, daher muss das Double die genaue Komposition spielen, damit die Szenen überzeugend wirken. Einige solcher Musikszenen sind bereits während der Konzerts von Aca Lukas in der Arena Belgrad aufgenommen worden.

Nun das Jobangebot im Wortlaut: „Für das Double wird eine Tagesgage von 4.500 Dinar (40 Euro) pro Drehtag ausbezahlt. Die Dreharbeiten dauern bis Ende April und es ist mit mindestens 30 Drehtagen innerhalb dieses Zeitraums zu rechnen“.

Wie serbische Medien berichten, wird Lukas’ Mutter Vidosava von der berühmten serbischen Schauspielerin Anica Dobra gespielt, die Ex-Frau Sonja wird von der attraktiven Teodora Bjelica verkörpert, während der Schauspieler Andrija Kuzmanovic den Manager und Produzenten Sasa Mirkovic darstellen wird.

Lukas hat letztes Jahr ein Buch mit dem Titel „Ovo sam ja“ („Das bin ich“) veröffentlicht, in dem er viele Details aus seinem Privatleben erzählt, die zum Teil auch in der Serie und im Film behandelt werden.