Präzision steht beim Olympischen Sportschießen im Fokus. Wer die Konzentration verliert, schießt daneben. Wie kann man Menschen helfen, über Stunden hinweg hoch konzentriert zu bleiben? Diese Frage stand am Beginn einer Produktentwicklung, die der Oberösterreicher Jürgen Strittl vor 20 Jahren gestartet hat.

„Sportschießen war mein Leben!“, sagt Jürgen Strittl. In jungen Jahren war er fürs Sportschießen im österreichischen Nationalkader. 1993 konnte er sein Hobby zum Beruf machen und übernahm die Geschäftsführung bei einer kleinen oberösterreichischen Schlosserei, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Sportanlagen für das olympische Sportschießen befasste. Regelmäßig reiste er zu den Olympischen Sommerspielen, um vor Ort nationale Verbände und Sportler zu betreuen, die Produkte aus dem Unternehmen nutzten.

„Beim olympischen Sportschießen kommen die Athleten auf Einsatzzeiten von bis zu vier Stunden“, erklärt Jürgen Strittl. Über diesen langen Zeitraum dürfe die Konzentration nicht nachlassen. „Ein Wimpernschlag, und man ist nicht mehr Erster sondern Dreißigster.“

Über Sieg oder Niederlage entscheidet – wie so oft im Sport – die Schaltzentrale im Körper, das Gehirn. „Eines Tages erklärte mir ein Teamarzt, wie das Gehirn funktioniert“, blickt Jürgen Strittl zurück. „Das Gehirn hat keinen Energiespeicher“, erfuhr er damals.

Traubenzucker liefert Energie

Traubenzucker (Glukose) ist der Treibstoff für die grauen Zellen. Obwohl das Gehirn mit rund 1,4 Kilogramm nur ca. zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, zieht es gut die Hälfte der täglich mit der Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate ab. Bei Stress entzieht das Gehirn dem Blutkreislauf sogar rund 90 Prozent des zirkulierenden Zuckers.

Was tun, um die Sportschützen dauerhaft fokussiert zu halten? „Wir brauchen ein Produkt, das den Zuckerspiegel über Stunden hält“, stand für Jürgen Strittl damals fest. Und so wurde der gelernte Metallfacharbeiter und Elektroniker zum Lebensmittelproduzent. Eines sei von Anfang an für ihn festgestanden, so Jürgen Strittl: „Wenn ich so ein Produkt mache, dann muss es funktionieren.“ Sechs Jahre investierte er in die Entwicklung einer Formel für die optimale Zusammensetzung von Vitaminen, Mineralstoffen und Kohlenhydraten, 2006 wurde das Ergebnis im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie getestet. „Im Doppelblindgutachten konnte belegt werden, dass die Leistung unter dem Einfluss des von uns entwickelten Getränks bei einer rund dreistündigen hochkonzentrativen und stressigen Belastung messbar besser war, nämlich um rund 12%“, fasst Jürgen Strittl die Studienergebnisse zusammen.

Auch in Bezug auf die Stresswerte lieferte die Studie interessante Ergebnisse: Die gemessenen Werte von Adrenalin und Noradrenalin lagen in der jeweiligen „headstart“-Gruppe höher als in der Placebogruppe d.h. der „Stress“ war in dieser “headstart-“Gruppe geringer.

Mit headstart zur Olympiade

2008 hatte er „headstart“, das mit Inhaltsstoffen wie Salbei, Melisse, Ingwer, Vitaminen und komplexen Kohlenhydraten angereicherte Fruchtsaft- Mischgetränk, im Gepäck, als er zu den olympischen Spielen in Peking reiste. „Einige Athleten sagten nach einem Medaillengewinn, dass ihr Erfolg auch im Zusammenhang mit dem Konsum von headstart stand.“

Im Leistungssport war das Funktionsgetränk rasch ein Insidertipp. Aber auch andere Personengruppen können von einer kontinuierlichen Energieversorgung des Gehirns profitieren. „Dem Arbeiter an der Maschine hilft headstart, konzentriert zu bleiben und dadurch Unfälle zu verhüten. Kindern, Jugendlichen und Studierenden fällt es in der Lernphase leichter, sich zu konzentrieren, Menschen, die in ihrem Beruf stressigen Situationen ausgesetzt und möglicherweise im Nachtdienst tätig sind, wie z.B. Polizeibeamte, Ärzte, Krankenpflegepersonal, berichten, dass headstart ihnen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben hilft.“

headstart produziert heute unter dem Namen focus plus. Immun-Energie-Instant Pulver zum Anrühren mit Wasser in den Geschmacksrichtungen Tropical, Zitrone und Waldbeere, ein fertig zubereitetes Getränk im 0,5 Liter Tetrapack und einen Power Riegel mit Datteln.

Als Energiespender zwischendurch könne das Produkt bei guter Magen- und Darmverträglichkeit auch den Hunger stillen.

Im Testlabor Edison eingeholt

„Ich wollte nie Lebensmittel produzieren“, sagt Jürgen Strittl. Er habe damit begonnen, weil er „Probleme lösen“ wollte. Legendär ist die Aussage jenes Mediziners, der ihn bei der Zusammenstellung des Energiegetränks beraten hat: „Nach sechs Jahren sagte er: Strittl, Wir haben es! Wir haben mehr Tests gemacht als Edison und die Blutzuckermessungen zeigten, dass wir die Energie in den Körper bringen und den Blutzuckerspiegel über lange Zeit im optimalen Bereich halten!“ Diese positive Eigenschaft könne in der Folge eine erhebliche Kräftigung des Immunsystems bewirken, so Jürgen Strittl, sowie eine spürbar bessere Konzentrationsleistung in Kombination mit gesteigerter körperlicher Vitalität bei gleichzeitigem Stressabbau.

