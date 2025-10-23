„Das ist nicht üblich“: Frau stiehlt kompletten Tschickautomaten

Statt Aufbrechen oder Sprengen wählte sie den direkten Weg: Eine 40-Jährige entwendete in Nordrhein-Westfalen kurzerhand einen kompletten Zigarettenautomaten.

Eine etwa 40-jährige Frau mit kurzen Haaren und robuster Figur wird derzeit von den Behörden gesucht. Der Grund: In Hückelhoven im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hat die Unbekannte am Samstagabend kurz nach 19 Uhr einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Rätselhafter Abtransport

Rätselhaft bleibt bislang, mit welcher Methode die Frau den Automaten abtransportieren konnte. Die Ermittler zeigten sich gegenüber dem WDR sichtlich überrascht von der ungewöhnlichen Vorgehensweise. „Das ist ja nicht üblich“, erklärte ein Sprecher der Polizei Heinsberg. Normalerweise würden Kriminelle solche Automaten aufbrechen oder sprengen.

Diese Diebstahlmethode bezeichnete er als „was ganz Neues“.