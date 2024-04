Dejan Dragojevic: „In Serbien wird Bayram besser als in Bosnien gefeiert“

Dejan Dragojevic, der Gewinner von Zadruga 5 und der Youtuber bereitet sich auf den Bayram vor. Seine Follower dürfen ihn bei der Fastenzeit jeden Tag begleiten und schauen, was er jeden Tag macht.

Dejan Dragojevic hat kürzlich bekannt gegeben, dass er vor fünf Jahren zum Islam konvertiert ist. Jetzt feiert er den Bayram, nach einem Monat des Fastens, wie er es auf seinen sozialen Medienplattformen geteilt hat.

Dejan, der gemeinsam mit seiner Freundin Jovana Bayram in Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, verbringt, betont, dass dieser Feiertag in Serbien, insbesondere in Novi Pazar, besser und traditioneller gefeiert wird als in Bosnien. Dennoch haben sie sich entschieden, diesen wichtigen Anlass in Sarajevo zu zelebrieren.

Fastenmonat geschafft

„Nach Mekka und Medina kommt Novi Pazar“, kommentiert Dejan die Bedeutung dieses Feiertags für die muslimische Gemeinschaft in Serbien. Seine Entscheidung, Bayram in Sarajevo zu feiern, zeigt jedoch seine Wertschätzung für die kulturelle Vielfalt und die spirituelle Bedeutung dieses Festes.

Für Dejan und viele andere Muslime auf der ganzen Welt markiert Bayram das Ende des Fastenmonats Ramadan und symbolisiert Dankbarkeit, Gemeinschaft und die Werte des Islam. Dejans Beitrag zur Feier dieses Festes zeigt auch die persönliche Reise und spirituelle Entwicklung, die er seit seiner Konvertierung erlebt hat.