So bereitet sich Dejan Dragojevic für Ramadan und Iftar vor!

Dejan Dragojevic, der Gewinner von Zadruga 5 und der Youtuber bereitet sich auf den Ramadan vor. Seine Follower dürfen ihn bei der Fastenzeit begleiten und schauen, was er jeden Tag macht.

Wie allgemein bekannt ist, hat am Sonntag mit dem Sonnenuntergang und dem abendlichen Gebet der Ramadan, der heilige Monat für Gläubige des muslimischen Glaubens begonnen. Während des Ramadan fasten Gläubige von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, verzichten auf Essen, Trinken und körperliche Vergnügen. Das Ziel ist es, nach dem Ramadan besser, gesünder und mit vergebenen Sünden hervorzugehen.

Iftar-Vorbereitungen

Dejan Dragojevic hat in einem aktuellen Video auf seinem YouTube-Kanal Einblicke in seine Vorbereitungen für das diesjährige Fasten gegeben. Dabei betonte er, dass er sich im Ramadan dieses Jahr strenger disziplinieren möchte, um nicht in das Überessen zu verfallen, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Obwohl er betonte, dass er Essen genießt, bestätigte er erneut, dass seine feste Freundin Jovana nicht fastet und den Islam nicht praktiziert. Dragojevic beabsichtigt, das Fasten in diesem Jahr als Mittel zur Gewichtsabnahme und zur Verbesserung seines mentalen Wohlbefindens zu nutzen. Seinen Anhängern möchte er dabei täglich zeigen, was er beim Iftar zu sich nimmt.

„Viele Leute fragen mich nach dem Koran. Deshalb gehe ich jetzt nach Belgrad, um ihnen welche zu kaufen, da sie noch nicht ganz zum Islam konvertiert sind. Wir tun Gutes und freuen uns über gute Taten. Gutes kommt zu denen zurück, die Gutes tun“, sagte Dejan.

Dejan verspürt Langeweile

Danach schloss sich ihm seine Freundin Jovana an. „Es ist seltsam, zu fasten und sich an alles zu halten, weil ich niemanden habe, mit dem ich über den Islam sprechen kann, ich habe keine Moschee. Deshalb ist mir langweilig. Abends höre ich gerne Vorträge über den Islam, aber tagsüber mache ich gerne andere Dinge“, setzt Dejan fort.

„Dies ist das erste Mal, dass Jovana und ich Ramadan zusammenverbringen. Ich zwinge Jovana überhaupt nicht zum Fasten und sich zu bedecken“, sagt Dejan vor Jovana.

Nach dieser Aktivität machte er sich auf den Heimweg. Gegen 18 Uhr hatte er bereits eine schmackhafte Lasagne zubereitet, die er voller Stolz seinen Followern präsentierte. Die Vorfreude auf das gemeinsame Iftar mit seiner Freundin Jovana, sobald die Sonne untergeht, war deutlich spürbar. In diesem besonderen Moment des Fastenbrechens teilten sie nicht nur eine köstliche Mahlzeit, sondern auch ihre Verbundenheit und Freude am gemeinsamen Begehen des Ramadan.