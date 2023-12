Deutscher Arzt reist nach Belgrad und operiert Buben kostenlos!

Ein dreijähriger Junge, der an einer seltenen und schweren Pankreasanomalie litt, hat eine neue Chance auf eine normale Kindheit erhalten. Dank einer komplexen und erfolgreichen Operation, die von Professor Markus Bihler, einem weltweit führenden Experten für Pankreaserkrankungen, durchgeführt wurde, kann der Junge nun auf eine sicherere und bessere Zukunft hoffen. Die Operation, die zum ersten Mal in Serbien durchgeführt wurde, markiert einen bedeutenden medizinischen Fortschritt.

Der Junge, Isak, steht nun unter ständiger Aufsicht von Ärzten und Krankenschwestern im Institut für Mutter und Kind. „Gestern haben wir eine große und erfolgreiche Operation durchgeführt, und ich bin sehr zufrieden“, sagte Prof. Dr. Markus Bihler vom Zentrum für Pankreas an der Universität Heidelberg. „Ich denke, er wird eine normale Kindheit haben können.“

Die Operation war komplex und erforderte eine außergewöhnliche Vorbereitung. „Dies ist eine Intervention von über acht Stunden, mit der Einführung in die Anästhesie praktisch über 10 Stunden. Das Kind ist jetzt stabil, und wir hoffen auf ein gutes Ergebnis“, betonte Dr. Igor Krunić, Leiter der Abteilung für Anästhesie und Intensivpflege am Institut für Mutter und Kind.

Die medizinische Gemeinschaft hat die Operation und die Rolle von Professor Bihler gelobt. „Es ist eine große Ehre und Freude, einen solchen Chirurgen wie Prof. Bihler in Belgrad, Serbien, zu haben“, sagte Prof. Dr. Dejan Radenkovic, Chirurg an der Ersten Chirurgischen Klinik des UKCS. „Wir nennen das ein Zentrum der Exzellenz.“

Die Operation hat nicht nur das Leben des Jungen verändert, sondern auch einen bedeutenden Einfluss auf die medizinische Gemeinschaft. „Die Ankunft eines solchen Top-Experten ermöglicht es allen Ärzten, insbesondere jungen Ärzten, neues Wissen und Fähigkeiten zu erwerben und von den Besten zu lernen, in diesem Fall vom besten Chirurgen in Europa und der Welt“, betonte Doktor Djordje Kravljanac, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie am Institut für Mutter und Kind.

Die Operation, die in Professor Bihlers Zentrum in Heidelberg etwa 70.000 Euro kosten würde, wurde kostenlos durchgeführt, was Professor Bihlers Altruismus und Freundschaft zu Serbien unterstreicht. Dieser medizinische Durchbruch ist ein Hoffnungsschimmer für alle, die an seltenen Krankheiten leiden, und ein Beweis für die Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft.