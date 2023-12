Gratisfahrten für Blutspender: Taxifahrer will Teodoras Leben retten

In einer bemerkenswerten Geste der Menschlichkeit bietet ein Taxifahrer in Bosnien und Herzegowina freiwilligen Blutspendern einen kostenlosen Transport zur Transfusionsklinik an. Das Ziel der Aktion ist die Unterstützung der 12-jährigen Teodora Sibincic, die dringend Blut benötigt.

Die Menschlichkeit zeigt sich oft in Zeiten der Not, wie das Beispiel von Miloice Djuras, einem Taxifahrer aus Prnjavor, Bosnien und Herzegowina, beweist. In einer selbstlosen Aktion hat Djuras beschlossen, alle Menschen, die sich entscheiden, Blut für das kranke Mädchen Teodora Sibincic zu spenden, kostenlos zur Transfusionsklinik zu fahren.

„Ich möchte alle freiwilligen Spender informieren, dass ich einen völlig kostenlosen Transport zur Transfusionsklinik und zurück nach Prnjavor anbiete. Danke an alle, die sich melden“, schrieb Djuras auf seinem Facebook-Profil. Interessierte können ihn unter der Telefonnummer 065/487-003 kontaktieren.

Die 12-jährige Teodora Sibincic aus Prnjavor benötigt dringend Blut. Ein Aufruf zur Blutspende wurde kürzlich veröffentlicht. Alle, die Blut spenden möchten, können dies täglich von sieben bis fünfzehn Uhr in Banja Luka tun, mit dem obligatorischen Vermerk „Teodora Sibincic, Abteilung für Intensivpflege für nicht-chirurgische Krankheiten“.