7 Stars, die vor ihrem Durchbruch obdachlos waren! (GALERIE)

Drakes Megahit “Started from the bottom, now we’re here” passt zu diesem Thema, wie die Faust aufs Auge. Denn es gibt in der Tat einige Celebrities, die vor ihrem großen Durchbruch obdachlos waren.

Manche von ihnen lebten in Obdachlosenheimen und in ihren Autos, andere wiederrum nächtigten auf Parkbänken oder waren auf das Sammeln von Pfandflaschen angewiesen, um über die Runden zu kommen. Wer es in Hollywood buchstäblich vom Tellerwäscher zum Millionär schaffte, erfahrt ihr in unserer Liste…

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez hatte es zu Beginn ihrer Karriere nicht immer leicht, denn sie wusste eigenen Angaben zufolge zwar immer schon, dass sie Tänzerin werden wollte, ihre Mutter soll sie aber zum Studium gedrängt haben. Ein Konflikt, der so endete, dass “Jenny from the block” eine Zeit lang sogar im Tanzstudio lebte, in dem sie trainierte. Ihre unerschütterliche Begeisterung lohnte sich allerdings kurz darauf, denn sie erhielt einen lukrativen Vertrag als Background-Tänzerin von Janet Jackson und ihre Karriere nahm ihren Lauf.

