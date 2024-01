Diese Lieder will Severina nie wieder singen!

In ihrer über dreißigjährigen Karriere hat die kroatische Pop-Ikone Severina zahlreiche Hits gelandet. Doch einige Melodien sind aus ihrem Repertoire verschwunden. Was steckt hinter ihrer Entscheidung, bestimmte Lieder nicht mehr zu singen?

Severina, eine der bekanntesten Stimmen des Balkans, hat in ihrer langen Karriere eine Vielzahl von Hits produziert, die ihren Weg in die Herzen ihrer Fans gefunden haben. Doch wer in den letzten Jahren eines ihrer Konzerte besucht hat, könnte bemerkt haben, dass einige ihrer Lieder fehlen. Die Sängerin hat sich entschieden, bestimmte Songs aus ihrem Repertoire zu streichen – eine Entscheidung, die auf persönlichen Erlebnissen und Emotionen basiert.

ganzes Album gestrichen

„Ich singe keine Lieder vom Album ‚Severgreen‘, weil sie 2004 herauskamen, als jemand diesen unglücklichen Film veröffentlicht hat. Diese Lieder erinnern mich an diese Zeit, also habe ich sie aus meinem Kopf ‚gelöscht'“, enthüllte Severina in einem kürzlich geführten Interview. Das Album „Severgreen“ war ihr neuntes Studioalbum und enthielt zehn Songs, darunter „Bros“, „Adam i Seva“, „Hrvatica“ und „Sta me sad pitas sta mi je“. Nach dem Skandal, der 2004 die gesamte Region erschütterte, legte Severina eine mehrmonatige Pause ein.

Aber nicht nur das Album „Severgreen“ ist von ihrer Entscheidung betroffen. „Ich singe auch keine Lieder vom Album ‚Moja stvar‘ aus dem Jahr 1996, weil mein Vater gestorben ist, als ich das Album aufgenommen habe“, fügte sie hinzu. Ein weiterer Song, der nicht mehr auf ihrer Setlist steht, ist „Rodjeno moje“. „Es erinnert mich an die Zeit, als mir meinen Sohn weggenommen haben“, sagte sie.

Severinas persönliches Leben war in den letzten Jahren von Turbulenzen geprägt. Sie kämpft seit Jahren mit ihrem Ex-Partner Milan Popovic um das Sorgerecht für ihren Sohn. Diese Auseinandersetzung hat sicherlich auch einen Einfluss auf ihre musikalischen Entscheidungen.