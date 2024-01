Bombe geplatzt: So heißt Maya Berovic wirklich!

Maya Berovic, bekannt für ihren Hit „Dzin i limunada“ und ihre Beliebtheit in der Balkan-Musikszene, ist mehr als nur ein Künstlername. Ihr echter Name, Maja Dragosav, sorgt oft für Verwirrung, doch hinter beiden Namen steckt eine erfolgreiche Sängerin, die ihre Karriere stetig vorantreibt.

Maya Berovic, eine Sängerin, die in der Balkan-Musikszene für Furore sorgt, begann ihre musikalische Karriere im Jahr 2007 mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums. Ein Hit daraus, „Dzin i limunada“, wird noch heute gerne gehört. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie weitere Alben, die ihre Popularität in der gesamten Balkanregion steigerten. Besonders hervorzuheben sind Songs wie „Djevojacko prezime“, „Djevojka sa juga“ und „Alkohol“.

Künstlername

Obwohl Maya Berovic ihr Künstlername ist, steht in ihrem Personalausweis ein anderer Name: Maja Dragosav. Diesen Namen nahm sie an, als sie ihrem emotionalen Partner Alen das Ja-Wort gab. Dieser Umstand sorgt oft für Verwirrung, insbesondere an Grenzübergängen.

Jüngst war Maya Berovic Gast bei einem Konzert von Aleksandra Prijovic in Zagreb. Dort äußerte sie sich in einer Rede: „Danke dir. Ich werde nicht viel reden, kann jedoch nur sagen, dass ich sehr glücklich bin, heute Abend bei dir zu sein und Zeuge eines solchen großen Erfolgs zu sein – deiner Geschichtsschreibung und deiner Leistung. Ich wünsche dir von Herzen, dass du weiterhin als der hellste Stern strahlst, denn du verdienst es. Danke dir“, sagte Maya.

Maja Berovic, oder besser gesagt Maja Dragosav, bleibt weiterhin aktiv in der Musikszene und treibt ihre Karriere voran. Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Künstler ihre Identität gestalten und dabei ihre Karriere erfolgreich vorantreiben.