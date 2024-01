Powerfrauen: Diese Balkan-Sängerinnen dominieren die Estrada

Meistens war es auf dem Balkan so, dass männliche Sänger die Musikszene dominiert haben. Seit 2023 hat sich das Blatt jedoch gewendet, und es kam zu einer großen Frauenpower. Diese fünf Balkansängerinnen haben durch ihre Texte, Beats, Musikvideos und Tanzmoves die Szene im Sturm erobert.

Tea Tairovic

Tea Tairovic erobert nicht nur den Balkan, sondern hat auch in Österreich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Mit Alben wie „Balkanija“ und „Balerina“ hat sie nicht nur die Charts erobert, sondern auch eine breite Fangemeinde für sich gewonnen. Die Sängerin überzeugt nicht nur durch ihre beeindruckende stimmliche Vielseitigkeit, sondern auch durch ihre kreative Herangehensweise an Musikvideos und ihre mitreißenden Tanzmoves. Nach Erfolgssongs wie “Hajde” und “Spanija i Argentina” setzt Tea Tairovic ihre Reise fort, um ihre Fangemeinde mit neuen Hits zu begeistern. Ihr musikalisches Talent und ihre charismatische Ausstrahlung machen sie zu einer festen Größe in der zeitgenössischen Musikszene.

Sanja Vucic

Seit dem Ausstieg der Girlband „Hurricane“ startete Sanja Vucic als Solo-Künstlerin durch und setzt dabei Maßstäbe mit ihren herausragenden Hits. Ihr erstes Album brach alle Rekorde und etablierte sie als feste Größe in der Musikszene. Mit ihrer einzigartigen Etnostimme und modernen Beats schafft sie eine faszinierende Kombination, die ihre Songs zu einzigartigen Erlebnissen macht. Sanja Vucic überrascht nicht nur mit ihren musikalischen Fähigkeiten, sondern auch mit kreativen Features, wie etwa Zusammenarbeiten mit Nucci oder Cvija. Ihr künstlerisches Schaffen verspricht auch weiterhin innovative Klänge und mitreißende Melodien.

Aleksandra Prijovic

Nachdem Aleksandra Prijovic vergangenes Jahr mit ihren Hits ganz oben in den YouTube-Charts zu finden war, schaffte sie es zum zweiten Mal mit ihrem neuen Album, die Charts zu stürmen. Die serbische Sängerin belegte mit Songs aus ihrem neuen Album „Devet zivota“ gleich drei Plätze der Top 5 der Austro-Charts 2023. Allein mit dem Lied „Dam, Dam, Dam“ brach sie zahlreiche Rekorde.

Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic schrieb im Jahr 2023 Musikgeschichte, als sie allein ihre fünf ausverkauften Konzerte in der Arena Zagreb ankündigte. Mit dieser beeindruckenden Leistung setzte sie einen Rekord, der bisher keinem Musikstar vom Balkan gelungen war. Auch jetzt 2024 hat sie bereits drei ausverkaufte Konzerte in Osijek.

Jelena Karleusa

Musikdiva Jelena Karleusa hat nach 11 Jahren Abstinenz mit ihrem neuen Album namens „Alpha“ einen Hauch frischer Luft in die Musikszene gebracht. Das Album, das zehn Tracks, darunter ein Duett, bietet, erregte sofort die Aufmerksamkeit der Fans und der Musikbranche. Jelena Karleusa setzte eine taktische Marketingstrategie ein, indem sie sich aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückzog, um den Überraschungseffekt des Albums zu gewährleisten. Nach der Veröffentlichung erhielt sie eine unglaubliche Resonanz und gründete einen neuen YouTube-Kanal mit sofortigen 25.000 Abonnenten. Trotz einiger Enttäuschungen über die Produktion nur eines Musikvideos beeindruckte das Video zu „Karlyb*tch“ diejenigen, die es sahen, mit einem aufwendigen Aufwand von 250.000 Euro und der Beteiligung internationaler Designer, die auch für Beyoncé gearbeitet haben.

Breskvica

Breskvica hat sich in jungen Jahren bereits als aufstrebende Sängerin etabliert und konnte im Jahr 2023 zahlreiche Nummer-Eins-Hits verzeichnen, was ihr ein fabulöses Jahr bescherte. Die talentierte Interpretin hat nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Herzen vieler Musikliebhaber erobert. Mit ihrer bemerkenswerten Stimme und ihrem einzigartigen Stil verleiht sie der Musikszene einen frischen und aufregenden Touch. Breskvica, die mit ihren 2000er Vibes und eingängigen Melodien an die „Grand-Production“-Zeit erinnert, verspricht auch im neuen Jahr musikalische Höhepunkte und kreative Innovation.