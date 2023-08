Diese Personen bekommen im August den 105-Euro-Bonus

Pünktliche Hilfe für den Schulstart: Österreich führt erstmals im August die Auszahlung des Schulstartgeldes ein. Ein Schritt, der den langjährigen Forderungen von Familienverbänden entgegenkommt und Eltern rechtzeitig vor Schulbeginn unterstützt.

In Österreich kommt es dieses Jahr zu einer bedeutsamen Änderung für Familien: Das Schulstartgeld wird erstmals bereits im August und nicht wie bisher im September ausgezahlt. Die Eltern stehen zu Schulbeginn vor erheblichen Ausgaben wie Schreibwaren und eventuell sogar eine neue Schultasche, die das Haushaltsbudget erheblich belasten können. Die vorgezogene Auszahlung des Schulstartgeldes ist daher eine wichtige Erleichterung.

„Das Schulstartgeld ist ein bewährtes Instrument, neben den zahlreichen anderen Familienleistungen, mit dem wir Kinder und ihre Familien bei einem möglichst reibungslosen Schulstart unterstützen. Ab dem heurigen Jahr wird das Schulstartgeld außerdem bereits im August, anstatt wie bisher im September, ausgezahlt, damit Eltern bereits frühzeitig alles Notwendige für ihre Kinder besorgen können.“ erklärte dazu Familienministerin Susanne Raab.

Schulstartgeld an Inflation angepasst

Das Schulstartgeld, das für jedes schulpflichtige Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren in der Höhe von 105,80 Euro ausgezahlt wird, kommt automatisch und unbürokratisch zusammen mit der Familienbeihilfe aufs Konto der Familien. Insgesamt profitieren rund 900.000 Kinder und ihre Familien in ganz Österreich von dieser Unterstützung. Der Bund stellt dafür einen Betrag von etwa 95 Millionen Euro zur Verfügung. Seit Anfang diesen Jahres wird zudem das Schulstartgeld jährlich automatisch an die Inflation angepasst und somit erhöht.

Die Familienministerin äußerte sich abschließend: „Mir ist es als Familienministerin, aber auch als Mutter, ein besonderes Anliegen, dass wir die Familien ins Zentrum unserer Politik rücken, denn sie sind die tragende Säule unserer Gesellschaft. In den letzten Monaten haben wir zur Unterstützung der Familien in Österreich wirklich Großartiges geschafft, wie die Kindergartenmilliarde.“