Diese zwei Balkan-Destination gehören zu schönsten Reisezielen der Welt (FOTOS)

Die Plattform „Big 7 Travel“ hat eine Liste der 50 schönsten Reiseziele der Welt erstellt. Und gleich zwei davon befinden sich am Balkan.

In Zeiten von Corona und des Lockdowns in Österreich tut es immer wieder einmal gut zumindest in Gedanken dem Alltag zu entfliehen. Und was wäre hierbei schöner, als schon einmal die nächste große Reise zu planen? Wer dabei an die schönsten Orte der Welt reisen möchte, findet vielleicht etwas Inspiration bei „Big 7 Travel“. Denn die Plattform hat die 50 schönsten Orte der Welt aufgelistet: Neben antiken Kulturstätten, von Gletschern eingehüllte Buchten und mondförmigen Wüsten, gehören auch zwei Orte vom Balkan zu den schönsten der Welt.

Für die Entscheidung, welche Orte zu den schönsten der Welt gehören sollen, hat die Plattform „Big 7 Travel“ Pinterest-Daten für die schönsten Pins der Welt herangezogen. Außerdem die beliebtesten Fotos von ihrem Instagram-Kanal „Big 7 Travel“, sowie Vorschläge von Lesern und der Redaktion. Das Ergebnis ist eine Liste von 50 Orten und ziemlich weit vorne, auf Platz 20, befindet sich die erste Balkan-Destination:

Platz: 20 Mostar, Bosnien und Herzegowina

(FOTO: bigseventravel.com)

Mostar ist eine Kreuzung aus natürlicher Schönheit, Architektur der Alten Welt, osmanischen Festungen und christlichen Kirchen. Die Hauptstadt von Herzegowina versteckt sich in der Bergregion entlang des Neretva Flusses und ist berühmt für ihre osmanische Architektur. Besonders die „Stari Most“-Brücke, die über den Fluss führt und Brückentaucher aus aller Welt anzieht. Wie ein Großteil der Region, ist Mostar eine perfekte Mischung aus christlicher und osmanischer Kultur mit Moscheen hier, Kirchen dort und einigen Klöstern dazwischen.

