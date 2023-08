Diesel-Desaster lähmt Wiens Verkehr: Mega-Stau auf Tangente

Ein verheerendes Verkehrsdilemma brachte den Wiener Morgenverkehr zum Erliegen, als ein LKW seinen Diesel verlor und die Behörden gezwungen waren, mehrere Fahrspuren zu sperren. Der unerwartete Treibstoffverlust führte zu umfangreichen Staus und erheblichen Verzögerungen, die den Berufsverkehr auf der Südosttangente lahmlegten.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, als der LKW plötzlich seinen Diesel verlor. Dies führte zu einem massiven Feuerwehreinsatz, der die Südosttangente in der Umgebung des Verteilerkreises in ein nahezu unpassierbares Gebiet verwandelte.

Die Auswirkungen des Dieselverlusts waren weitreichend. Im Bereich des Verteilerkreises war nur noch ein Fahrstreifen befahrbar, was zu einem enormen Rückstau bis nach Guntramsdorf führte. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung reichte der Stau bis nach Hirschstetten.

Die Feuerwehrleute konnten den ausgelaufenen Diesel erfolgreich binden, doch die Verkehrsteilnehmer mussten sich dennoch in Geduld üben. Die Verzögerungen führten zu einem Zeitverlust von über einer Stunde, was für viele Pendler eine erhebliche Beeinträchtigung darstellte.