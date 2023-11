Dieser Bonus wurde jetzt bis zu 1.500 Euro erhöht

Seit Anfang November ist es offiziell: Der Familienzeitbonus, eine finanzielle Unterstützung für Väter im Rahmen des sogenannten Papamonats, hat sich verdoppelt. Statt 23,91 Euro pro Tag fließen nun täglich 47,82 Euro auf das Konto der Väter. Doch was genau bedeutet das für die Väter in Österreich, und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um in den Genuss dieser Leistung zu kommen?

Der Familienzeitbonus ist eine finanzielle Unterstützung für Väter, die sich im ersten Lebensmonat ihres Kindes intensiv um den Nachwuchs kümmern möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eltern in einer hetero- oder homosexuellen Partnerschaft leben. Entscheidend ist jedoch, dass der Vater erwerbstätig ist und mit dem Kind im selben Haushalt lebt.

Wie beantragt man den Familienzeitbonus?

Der erste Schritt ist die frühzeitige Bekanntgabe des voraussichtlichen Beginns des Papamonats beim Arbeitgeber, spätestens drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin. Nach der Geburt muss der Arbeitgeber unverzüglich informiert werden, und innerhalb einer Woche muss der tatsächliche Antrittszeitpunkt des Papamonats festgelegt werden. Der Antrag für den Familienzeitbonus muss dann innerhalb von 121 Tagen nach der Geburt beim zuständigen Sozialversicherungsträger eingereicht werden.

Für Geburten ab dem 1. August 2023 beträgt der Familienzeitbonus 47,82 Euro täglich bzw. 1.482,42 Euro monatlich. Vor diesem Datum waren es 23,91 Euro täglich und 741,21 Euro monatlich. Die erhöhte Zahlung wird seit dem 1. November rückwirkend ausbezahlt.

Neuregelung des Familienzeitbonus

Die Erhöhung des Familienzeitbonus ist eine Maßnahme der Familienministerin Susanne Raab, um mehr Väter in die Familienbetreuung einzubeziehen. „Wir wollen Vätern die Möglichkeit geben, von Anfang an eine aktive Rolle in der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen“, so die Ministerin. Diese Änderung ist Teil einer größeren Anpassung der Familienleistungen an die Inflation, die zum 1. Jänner 2023 eingeführt wurde und für das Budget 2024 ein Plus von 719,0 Millionen Euro bedeutet.

Mit der Neuregelung des Familienzeitbonus wird ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Väter in der Kinderbetreuung gesetzt. Es bleibt abzuwarten, wie viele Väter diese Chance nutzen werden, um sich intensiv um ihren Nachwuchs zu kümmern und dadurch eine stärkere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen.