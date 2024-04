Dieser Serbe war der echte „James Bond“

Die Schattenwelt der Spionage während des Zweiten Weltkrieges und ihre Helden bleiben häufig unentdeckt in den Falten der Geschichte. Doch einer dieser unbesungenen Helden, Dusan Dusko Popov, erlangte eine Art von Ruhm, der die Zeit überdauert. Als jugoslawischer Geschäftsmann und britischer Doppelagent war er eine Schlüsselfigur im Geheimdienstkrieg, und sein Leben bot angeblich die Inspiration für einen der bekanntesten fiktiven Spione der Welt: James Bond.

Dusko Popov, 1912 in Titel (Serbien) geboren, verlebte eine privilegierte Kindheit in Dubrovnik (heute Kroatien), bevor er seine akademische Laufbahn in Paris und Beograd fortsetzte. Er sprach fließend Englisch, Französisch und Deutsch und hatte eine Schwäche für schnelle Autos und Frauen – und eine tiefe Verachtung für die Nazis. Im Zuge des Krieges wurde er ein verdeckter Akteur in einem tödlichen Spiel, als Doppelagent für den britischen MI6, aber auch in den Augen der Nazis ein geschätzter Agent.

Die Geburt von „Tricycle„

1940 war es seinem Freund, dem Deutschen Johan Jebsen, zu verdanken, dass Popov vom deutschen Geheimdienst „Abwehr“ angeworben wurde. Doch statt für die Nazis zu spionieren, wurde er zum Agenten „Ivan“ für Deutschland und zum „Tricycle“ für die Briten. Seine gefährliche Tätigkeit führte ihn von Lissabon, einem Nervenzentrum der europäischen Spionage, nach London, um dort die erlangten Informationen weiterzugeben und gleichzeitig falsche Informationen an den Reich zu streuen.

Warnung vor Pearl Harbor

Popov stolperte über Informationen bezüglich der japanischen Interessen an Flugzeugträgern und warnte die USA vor einem potenziellen Angriff auf Pearl Harbor. Die Warnung wurde jedoch von dem damaligen FBI-Direktor J. Edgar Hoover ignoriert – eine Fehleinschätzung mit fatalen Folgen. „Hoover war auf mehrere Arten ein außergewöhnlicher Mensch. Er war wahrscheinlich homosexuell, hasste Ausländer und besonders Duško. Playboy hasste er und alles, was mit Duško zu tun hatte“, kommentierte der britische Autor und Journalist Russell Miller (Rasel Miler).

D-Day und der „echte“ James Bond

Popovs Rolle in der Operation „Fortitude“, die die Nazis über den tatsächlichen Standort der D-Day-Landungen in die Irre führte, war entscheidend. Mit gefälschten Hinweisen auf andere Küstenabschnitte half er, das Schicksal der Invasion zu lenken. Es ist die Rede davon, dass gerade Popov Ian Fleming zur Schaffung des berühmten Agenten 007, James Bond, inspirierte. „Das haben Sie, die Medien, gefolgert. Als Fleming von den britischen Medien angegriffen wurde, weil er James Bond, einen Agenten des britischen Geheimdienstes, zu freizügig darstellte, soll er gesagt haben: ‚Ich würde seinen Namen nicht nennen, aber sie nannten ihn Tricycle’“, erzählte Popov selbst, ohne zu verhehlen, dass Tricycle tatsächlich sein Deckname im Krieg war (Dusko Popov).

Der BBC bestätigte später, dass Fleming und Popov sich in einem portugiesischen Casino trafen und dass diese Begegnung das Schreiben von „Casino Royale“ inspirierte. Allerdings, so der BBC, gibt es keine schriftlichen Beweise für Flemings Version, noch physische Belege, dass Popov tatsächlich die Inspiration für Bond war.

Das Leben nach dem Krieg und die Erinnerungen eines Sohnes

Nach dem Krieg beendete Popov seine Tätigkeit im Geheimdienst, heiratete zweimal und wurde Vater von vier Söhnen. Sein Sohn Marko äußerte sich zu seinem Vater und dessen Erbe. „Ich habe zehn Jahre lang in einer Investmentbank in London gearbeitet und leite jetzt einen Investmentfonds, der in Immobilien in Montenegro und Kroatien investiert. Ich freue mich, dass ich endlich die serbische Staatsangehörigkeit erhalten habe – der Vater wurde hier geboren, und wir haben auch Immobilien in Belgrad. Jetzt warten wir auf die Restitution“, sagte er während eines Besuchs in Belgrad (Marko Popov).

Ein Vermächtnis von Mut und Intelligenz

Laut Larry Loftis, Autor eines der vielen Bücher über Popov, war dieser in vielerlei Hinsicht wie Bond: charismatisch, mehrsprachig und tückisch clever. „In ‚Casino Royale‘ zeigt James, dass er drei Sprachen beherrscht. Popov sprach tatsächlich fünf Sprachen im Casino von Lissabon, war geschickt mit Waffen und auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Millionen von Dollar flossen durch seine Hände, von denen der größte Teil den Alliierten zugutekam, weil er jahrelang erfolgreich den deutschen Geheimdienst ‚ausgeraubt‘ hatte“, sagte Loftis (Lari Loftis).

Dusko Popov starb am 10. August 1981 im Alter von 69 Jahren, aber sein Erbe als Meisterspion und angeblicher Pate von 007 bleibt bestehen. In der faszinierenden Welt der Spionage ist es oft schwer zu unterscheiden, wo die Wahrheit endet und die Legende beginnt.