Dieses Land führt fünfte Impfstoffdosis gegen das Coronavirus ein

In Australien wird in diesem Monat die fünfte Dosis des Corona-Impfstoffs allen Bürgern über 18 Jahren angeboten, die sich in den letzten sechs Monaten weder mit dem Sars-Cov-II-Virus infiziert noch eine Impfung erhalten haben, sagte der australische Gesundheitsminister Mark Butler.

Diese Entscheidung ermöglicht den Zugang zur Corona-Impfung für etwa 14 Millionen Menschen, das ist mehr als die Hälfte der australischen Bevölkerung. Die spezifisch für die Omikron-Variante entwickelten Impfstoffe werden ab dem 20. Februar angeboten, so Butler.

Die fünfte Dosis war bisher nur für Personen mit ausgeprägter Immunschwäche empfohlen, und die Auffrischung sollte laut Empfehlung drei Monate nach der vierten Dosis erfolgen. In Australien, das eine der höchsten Durchimpfungsraten in der Bevölkerung aufweist, sind bisher 95 % der Menschen über 16 Jahren zweifach geimpft.

Dadurch konnte Australien die Zahl der Corona-Infektionen im Vergleich zu anderen Industrieländern relativ niedrig halten. Auffrischungsimpfungen wurden jedoch in der Bevölkerung nur zögernd angenommen. Laut offiziellen Zahlen haben etwa 72 % die dritte Dosis und nur 44 % die vierte Dosis erhalten.

Über 65-Jährige seien immer noch einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und sogar Tod ausgesetzt, sagte Butler und forderte die ältere Bevölkerung auf, sich den fünften Stich zu holen, wenn sie die obigen Bedingungen erfüllen. „Die Einführung der fünften Corona-Impfung wird dazu beitragen, dass wir besser durch die nächste Covid-Welle kommen, die im Laufe von 2023 zu erwarten ist“, so Butler.