Dieses Nachbarland verbietet uns billiges Tanken

Tank-Touristen aus Österreich und anderen Ländern können ab heute kein billiges Benzin mehr in Ungarn tanken.

Das gab der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyas heute auf einer Pressekonferenz in Budapest bekannt. Das billige Tanken ist nur noch für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen erlaubt. Obergrenze der Preis in Ungarn ist maximal 480 Forint, etwa 1,24 Euro, während man in Österreich für einen Liter Benzin von 1,80 Euro bis 2 Euro zahlen muss.

Der günstigste Treibstoffpreis Europas

Laut ungarischem Kanzleiminister Gergely Gulyasbesteht hat Ungarn momentan den günstigsten Treibstoffpreis im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das führe zu einem “Treibstofftourismus” an den Tankstellen in den Grenzregionen.

Die neue Maßnahme hat ein Ziel: “Missbrauch abzuschaffen”, sagte der Minister.