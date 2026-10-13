Joggerin in Wien sexuell attackiert – Passant verhindert Schlimmeres

Ein Montagmorgen in Wien – eine Joggerin wird attackiert, ein Passant greift ein. Der Täter floh, doch nicht weit.

Am Montag früh, kurz vor sieben Uhr, wurde in Wien eine 28-jährige Joggerin von einem 34-jährigen Mann angegriffen. Der Verdächtige soll die Frau von hinten gepackt haben, woraufhin beide eine Böschung hinunterstürzten. Dort versuchte er, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Ein Passant griff ein – der Mann ergriff daraufhin die Flucht.

Rasche Festnahme

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizeiinspektionen Vorgartenstraße und Tempelgasse, den Verdächtigen rasch zu stellen und festzunehmen. Der 34-Jährige, der aus Ungarn stammt, wurde anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost.

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In seiner Vernehmung zeigte sich der Beschuldigte bislang nicht geständig.

Hilfsangebote

Wer von Gewalt betroffen ist, kann sich jederzeit an die Frauenhelpline unter 0800 222 555 oder den Männernotruf unter 0800 246 247 wenden – beide Anlaufstellen sind rund um die Uhr erreichbar.

Bei unmittelbarer Gefahr ist die Polizei über den Notruf 133 zu kontaktieren.