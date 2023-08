„Dior? Nein Danke!“: Aleksandra Prijovic liebt es, beim Chinesen einzukaufen

Mit ihren bemerkenswerten Erfolgen lässt Aleksandra Prijovic selbst etablierte Stars hinter sich. In einem exklusiven Interview offenbart sie ihre jüngsten Errungenschaften, kommende Projekte und gibt Einblicke in ihr persönliches Leben.

Trotz ihrer Berühmtheit bleibt die serbische Sängerin auf dem Boden. Ihre bodenständige Natur zeigt sich auch in ihrer Vorliebe für einfachere Dinge im Leben, insbesondere in Bezug auf Mode: „Als ich ein Kind war, habe ich immer das gekauft, was ich mir in diesem Moment leisten konnte. Ich liebe es, dass ich heute alles selbst kaufen kann und mir auch Dinge leisten kann, die vielleicht teurer sind. Und das kann mir niemand vorwerfen.“

Die Sängerin enthüllt, dass trotz ihres Erfolgs ihre große Leidenschaft die chinesischen Läden sind: „Ja. Neben allem, was ich kaufe, teurer und billiger, habe ich eine besondere Emotion, wenn es um Chinesen geht.“ Sehr bodenständig! Hut ab!