Dragana Mirkovics Sohn: „Ich ziehe nach Serbien um, wenn Österreich so weitermacht!“

Die Nachricht von der Trennung der bekannten Sängerin Dragana Mirkovic von ihrem Ehemann Toni Bijelic nach 24 Jahren Ehe hat das Medieninteresse an ihrer Familie neu entfacht. Besonders Draganas Kinder Manuela und Marko stehen seither vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit.

Marko Bijelic, der Sohn der Sängerin und des Geschäftsmannes, nutzt soziale Medien aktiv, um Einblicke in sein Leben zu geben. Er behandelt seine Privatsphäre vorsichtig, teilt jedoch gelegentlich Gedanken, die seine Follower neugierig machen. Kürzlich thematisierte er auf Instagram sein Leben in Wien und die Möglichkeit, nach Serbien zurückzukehren. „Wenn Österreich so weitermacht, komme ich bald“, äußerte er seine Unzufriedenheit mit sozialen und kulturellen Veränderungen im Land. Marko kritisierte, dass grundlegende Werte verloren gingen, und kommentierte, dass der Glaube an Gott abnehme. Besonders prangerte er an, dass junge Frauen sich an OnlyFans-Modellen orientieren und junge Männer ihre Identität hinterfragen.

In einem emotionalen Instagram-Post teilte Marko seine Gedanken über persönliche Verluste: „Ich habe mein Leben verloren, meine Liebe verloren, meine Familie verloren. Das ist das Leben, du gewinnst nicht immer. Es sind Siege und Verluste, also kämpft mit der Realität…“ Dieser Post erregte großes Aufsehen und schloss mit einem versöhnlichen „Danke Gott für alles!“

Stolz der Mutter: Dragana Mirković über ihre Kinder

Trotz der aktuellen Turbulenzen äußert Dragana Mirkovic starken Stolz auf ihre Kinder und die enge Verbindung, die sie zu ihnen pflegt. „Meine Kinder sind nicht durch meinen Ruhm belastet. Sie sind vor allem mit mir verbunden“, sagte sie in einem Interview. Sie betonte, dass ihre Kinder ihr größter Erfolg seien, und fügte hinzu: „Ich bin glücklich, solche Kinder zu haben, die richtig denken. Ich hatte nie ein Problem mit ihnen“, so Dragana gegenüber der kroatischen Zeitung „24sata“.