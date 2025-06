Drei Jahrzehnte Kinogeschichte: Welcher Mission Impossible ist die Nummer 1?

Von halsbrecherischen Stunts bis zu Taubeneinblendungen – die Mission-Impossible-Reihe hat in drei Jahrzehnten Kinogeschichte geschrieben. Eine Rangliste der acht Filme.

Die weltrettenden Abenteuer des Superspions Ethan Hunt, die von 1996 bis heute andauern, beginnen mit den mittlerweile legendären Worten: „DEINE AUFGABE, wenn du sie annehmen willst.“ Anlässlich des letzten – und vermutlich finalen – „Mission: Impossible“-Films haben wir uns der Herausforderung gestellt, alle acht Filme der Reihe vom schwächsten bis zum besten zu bewerten. Eine Aufgabe, die zwar weniger halsbrecherisch ist als eine Kletterpartie am Burj Khalifa, aber dennoch ihre Tücken hat.

Der letzte Platz in dieser Rangliste steht zweifelsfrei fest. Nachdem Brian De Palma im ersten Film den stilistischen Grundstein für die Reihe gelegt hatte, drückte der renommierte Hongkonger Action-Spezialist John Woo der Fortsetzung seinen unverkennbaren Stempel auf. Trotz einer beeindruckenden Eröffnungssequenz an den roten Felsen Utahs verliert der Film rasch an Fahrt. Die Grundhandlung – Ethan Hunt versucht, einen abtrünnigen IMF-Agenten daran zu hindern, die Welt mit dem tödlichen Chimera-Virus zu verseuchen – ist zwar solide, doch John Woos charakteristische Stilmittel wie Zeitlupenaufnahmen und dramatische Taubeneinblendungen wirken deplatziert.

Obwohl der Film an den Kinokassen glänzte, hätte Woos Inszenierung das frisch etablierte Franchise beinahe zu Grabe getragen. Für heimische Zuschauer bot der Film immerhin einen Lichtblick: Rade Serbedzija brillierte als russischer Wissenschaftler und Schöpfer des gefährlichen Chimera-Virus – auf dem Höhepunkt seiner „russischen Phase“ in Hollywood.

Franchise-Rettung

Obwohl J.J. Abrams damals mit den Erfolgsserien „Lost“ und „Alias“ alle Hände voll zu tun hatte und kurz darauf die Mega-Franchises Star Trek und Star Wars übernehmen sollte, fand er Zeit, der M:I-Reihe neues Leben einzuhauchen. In Teil 3 trifft Ethan Hunt auf den Waffenhändler Owen Davian, der dank Philip Seymour Hoffmans Darstellung zu einem der denkwürdigsten Widersacher der gesamten Filmreihe wurde. Zudem verliebt sich Ethan in Julia, was den Grundstein für eine filmübergreifende emotionale Bindung legt.

Obwohl der Film in dieser Rangliste weit unten steht, kommt ihm eine entscheidende Bedeutung zu: Er rettete das Franchise aus der Asche, die John Woo hinterlassen hatte. Ohne ihn hätten wir die späteren Glanzstücke der Reihe womöglich nie zu sehen bekommen.

Wie man es auch dreht und wendet – der letzte Film der Reihe schafft es trotz enormen Budgets und spektakulärer Action- und Stuntszenen in diesem Vergleich nicht über diesen Platz hinaus. Während Hoffman als eindrucksvollster Bösewicht der Reihe glänzte, verkörpert Esai Morales dessen Gegenteil – eine blasse Antagonisten-Figur, die den gesamten Film beeinträchtigt.

Der Streifen wirkt besonders in der ersten Hälfte zäh, und selbst die Actionsequenzen im zweiten Teil – eine in einem russischen U-Boot auf dem Meeresgrund, die andere in halsbrecherischen Luftkämpfen mit Doppeldeckern – zählen nicht zu den Höhepunkten der Reihe.

Dafür ziehen sie sich in die Länge, ebenso wie der Film selbst, der hauptsächlich durch nostalgische Rückblicke auf frühere Teile zum längsten der Reihe anschwillt. Pathos, übertriebener Ernst und Humorlosigkeit haben diesen Abschlussfilm, ähnlich dem U-Boot Sevastopol, in die Tiefe gezogen.

Nur unwesentlich kürzer, aber deutlich packender, dynamischer und humorvoller präsentiert sich der Film, in dem sich Benji zu Recht fragt: „Warum muss eigentlich immer alles explodieren?“ In diesem Streifen nahmen sich Tom Cruise als Produzent und Christopher McQuarrie als Autor und Regisseur noch nicht ganz so ernst und schufen im ersten Teil der Geschichte um Ethans und seines IMF-Teams Kampf gegen die künstliche Intelligenz „Entity“ eine Reihe atemberaubender Szenen – darunter eine halsbrecherische Motorradfahrt entlang steiler Bergklippen, einen waghalsigen Fallschirmsprung und spektakuläre Auseinandersetzungen in einem abstürzenden Zug.

Spektakuläre Höhepunkte

Nachdem J.J. Abrams das Franchise wiederbelebt hatte, folgte eine Fortsetzung, die in jeder Hinsicht neue Maßstäbe setzte. Es war ein mutiger Schachzug, die Regie einem Pixar-Regisseur anzuvertrauen, der bis dahin ausschließlich Animationsfilme gedreht hatte. Doch Brad Birds bisherige Werke waren so herausragend, dass das Risiko vertretbar schien – und es hätte nicht besser ausgehen können. Bird brachte Leichtigkeit, Humor und Energie in die Reihe, die sich sowohl in einfallsreichen Actionszenen als auch in spritzigen, witzigen Dialogen niederschlugen.

Wie gewohnt brilliert Simon Pegg, unterstützt vom Neuzugang Jeremy Renner. Ethan Hunt und sein IMF-Team werden beschuldigt, den Kreml in die Luft gesprengt zu haben, und sehen sich mit der Auflösung ihrer Agentur konfrontiert. Ohne offizielle Unterstützung müssen sie einen Terroristen stoppen, der mit gestohlenen russischen Startcodes einen Atomkrieg entfesseln will. Zwischen zahlreichen Schauplätzen führt sie ihre Mission auch zum Burj Khalifa, dem Schauplatz der zweitspektakulärsten Szene der gesamten Filmreihe – übertroffen nur von jener aus dem Film auf Platz 3.

Der erste Film mag heute aufgrund veralteter Spezialeffekte nicht mehr so beeindruckend wirken wie neuere Teile des Franchises, doch es handelt sich um ein stilistisch virtuoses Werk, in dem Brian De Palma wie selten zuvor seine künstlerischen Ambitionen mit kommerziellen Anforderungen in Einklang brachte. Bei der Wiederbelebung der Kultserie aus den Sechzigern ersannen die renommierten Drehbuchautoren Robert Towne und David Koepp eine komplexe Geschichte über einen jungen IMF-Agenten, der nach dem Tod seines Teams bei einer missglückten Mission in Prag des Verrats bezichtigt wird.

Ethan Hunt versucht, seinen Namen reinzuwaschen und den Maulwurf in der CIA zu entlarven – den wahren Schuldigen für die Katastrophe. Dies führt uns zu einem weiteren herausragenden Bösewicht der Reihe: dem diabolischen Jon Voight als ehemaliger IMF-Chef. In diesem Film lernen wir auch Luther kennen, Hunts treuesten Mitstreiter, verkörpert von Ving Rhames – neben Hunt das einzige IMF-Mitglied, das in allen acht Filmen auftritt. Unvergesslich bleibt die Einbruchsszene im CIA-Tresor: Tom Cruise, an Seilen befestigt, wird von der Decke in einen hochgesicherten IT-Bunker hinabgelassen und stiehlt, während er Sensoren ausweicht, eine Liste geheimer Agenten. Diese brillant inszenierte, minimalistische und unglaublich spannende Sequenz zählt bis heute zu den ikonischsten Momenten der gesamten Reihe.

Es schien bedauerlich, dass Brad Bird nicht auf dem Regiestuhl von M:I blieb, doch offensichtlich warteten noch viele hervorragende Animationsfilme auf ihn. Tom Cruise installierte stattdessen Christopher McQuarrie als Regisseur, der bis dahin vor allem für sein Drehbuch zu „Die üblichen Verdächtigen“ bekannt war – und traf ins Schwarze. Ethan Hunt und sein Team – von dem die zukünftige Präsidentin sagen wird, sie seien nur „ein Haufen Erwachsener, die mit Gummimasken Fasching spielen“ – kämpfen hier gegen das Syndikat, eine internationale Organisation abtrünniger Agenten unter der Führung des skrupellosen Solomon Lane.

Der unbestreitbare schauspielerische Höhepunkt des Films ist Rebecca Ferguson als Hunts neue Verbündete, Agentin Ilsa Faust. McQuarrie erweist sich nicht nur als kreativer Drehbuchautor, sondern auch als hervorragender Regisseur, der in MI-5 eine perfekte Balance zwischen Ernst und Humor findet und einen der packendsten Filme der Reihe schafft. An spektakulären Szenen mangelt es nicht, doch am eindrucksvollsten bleibt jene, in der Tom Cruise an einem startenden Flugzeug hängt – eine Erfahrung, die ihm in den folgenden Teilen des Franchises zweifellos zugutekommen sollte.

791 Millionen Dollar Einnahmen an den Kinokassen markieren einen Rekord für das M:I-Franchise und decken sich mit der vorherrschenden Meinung, dass „Fallout“ der Höhepunkt der achteiligen Filmreihe ist. Im sechsten Teil müssen Hunt und die übrigen IMF-Mitglieder verhindern, dass Plutonium für Atombomben in die Hände von Fanatikern gerät, die mit Solomon Lane in Verbindung stehen. Mit Unterstützung von Verbündeten, darunter die zurückkehrende Ilsa Faust und Neuzugang Henry Cavill als CIA-Agent Walker, jagt Ethan durch Paris und Kaschmir, um eine globale Katastrophe abzuwenden.

Regisseur McQuarrie vereint alle Elemente zu einem perfekten Actionfilm: aufregend, emotional, unvorhersehbar und wahrhaft spektakulär. Besonders beeindruckend ist Hunts HALO-Sprung aus einem Flugzeug über Paris aus mehr als 7.000 Metern Höhe. Nachdem er bereits das höchste Gebäude der Welt erklommen hatte, absolvierte Tom Cruise hier etwa hundert Probesprünge, um ohne CGI-Unterstützung einen Fallschirmsprung in einer einzigen Einstellung zu filmen. Was auch immer man von Tom Cruise halten mag – in diesem Fall verdient er uneingeschränkten Respekt. „Die Welt verändert sich, aber ich bin immer einen Schritt voraus“, sagt er in diesem Film etwas pathetisch, aber zugleich auch selbstironisch.

Betrachtet man das von ihm geschaffene Franchise – acht erstklassige Actionfilme, die drei Jahrzehnte Kinogeschichte geprägt und bisher fast 5 Milliarden Dollar eingespielt haben – erscheint diese Aussage keineswegs anmaßend.