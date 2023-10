Drohen der J.K. Rowling zwei Jahre Haft?

J.K. Rowling, die gefeierte Autorin der „Harry Potter“-Reihe, ist erneut in die Schlagzeilen geraten. Diesmal nicht wegen einer neuen magischen Welt, die sie erschaffen hat, sondern wegen ihrer kontroversen Haltung zur Transgender-Thematik. Sie hat kürzlich auf Twitter deutlich gemacht, dass sie bereit wäre, für ihre Meinungen ins Gefängnis zu gehen.

Rowling, die bereits in der Vergangenheit durch ihre Äußerungen zur Transgender-Thematik für Unruhe gesorgt hat, hat sich erneut in den Brennpunkt der Diskussionen begeben. Ihre Aussagen und Ansichten haben sie in den Augen vieler als transfeindlich gebrandmarkt. Ihre jüngsten Tweets haben diese Wahrnehmung nur verstärkt.

In einer der neuesten Episoden im Social-Media-Drama postete Rowling ein Foto mit der Aufschrift: „Wiederholt nach uns: Transfrauen sind Frauen“, auf das sie mit einem simplen, aber gewichtigen „Nein“ reagierte. Dieser Austausch fand statt, nachdem einer ihrer Follower dazu aufgerufen hatte, die Labour Party zu unterstützen. Dieser Aufruf erfolgte aufgrund von Berichten, dass Angriffe auf die Geschlechtsidentität in Großbritannien bald als Straftaten gelten könnten, die mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden können.

Rowling, die sich offenbar durch diese Entwicklung nicht einschüchtern ließ, antwortete auf die Diskussion mit der Aussage: „Ich würde ohne Bedenken zwei Jahre im Gefängnis verbringen, wenn die Alternative dazu erzwungene Sprache und die zwangsweise Verleugnung der Realität und Bedeutung des Geschlechts ist.“ Sie ging sogar so weit, über mögliche Tätigkeiten im Gefängnis zu scherzen. „Ich hoffe auf die Bibliothek, natürlich, aber ich denke, ich könnte in der Küche auch ganz gut zurechtkommen“, twitterte sie. „Die Wäscherei könnte ein Problem darstellen. Ich habe die Neigung, versehentlich Dinge zu eingehen zu lassen oder rosa zu färben. Ich nehme an, das wird kein größeres Problem sein, wenn es hauptsächlich um Arbeitskleidung und Bettwäsche geht.“

Rowling unterstützt keine Transphobie

Ihre Haltung hat jedoch nicht nur bei Twitter-Nutzern, sondern auch bei einigen Stars aus der „Harry Potter“-Filmreihe für Aufsehen gesorgt. Schauspieler wie Daniel Radcliffe und Emma Watson haben sich öffentlich von Rowlings Aussagen distanziert und ihre Unterstützung für die Rechte von Transgender-Personen bekundet.

Rowling hat in der Vergangenheit betont, dass sie keine Transphobie unterstützt, sondern die Meinungsfreiheit und die Rechte von Frauen verteidigt. Doch ihre wiederholten Äußerungen zur Transgender-Thematik haben zu heftigen Kontroversen und Diskussionen über die Rechte und Anerkennung von Transgender-Personen geführt. Die Reaktionen darauf sind vielfältig und reichen von Unterstützung bis hin zu scharfer Kritik. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Diskussion weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen sie auf Rowlings Karriere und das Ansehen der „Harry Potter“-Reihe haben wird.