Ein wohlhabender Scheich aus Dubai hat großes Interesse an der serbischen Folk-Diva Ceca Raznatovic gezeigt. Bereits zwei Monate vor ihrem geplanten Auftritt in der Metropole am 15. November hat er den zentralen VIP-Bereich direkt vor der Bühne reserviert. Nach Informationen eines Insiders, der den Veranstaltern nahesteht, versuchte der Geschäftsmann mit allen Mitteln, sich dieses exklusive Erlebnis zu sichern, ohne Rücksicht auf die Kosten.

Sobald die Tickets für das Konzert verfügbar waren, ließ der Scheich durch seine Delegation beim Vorverkauf zuschlagen und erwarb insgesamt zehn Karten. Sein Anliegen war klar: Er wollte die Darbietung von Ceca aus nächster Nähe genießen und war beeindruckt von ihrem internationalen Ansehen. Der Insider äußerte sich erstaunt darüber, dass arabische Staatsangehörige ihre Musik so sehr schätzten.

Berichten zufolge hat der Scheich zuvor schon von Ceca gehört, aber es bleibt unklar, ob er ihre Musik live erlebt oder nur über Medien konsumiert hat. Auch sein Wunsch, die Sängerin persönlich kennenzulernen und ihr seine Bewunderung auszudrücken, wurde betont.

Großes Interesse

Das bevorstehende Konzert hat für erhebliches Aufsehen gesorgt. Aufgrund der enormen Nachfrage entschieden sich die Veranstalter, die Kapazitäten des Veranstaltungsorts zu erweitern. Laut der Website „Balkan Music Events“ war das Konzert bereits eineinhalb Monate im Voraus ausverkauft. Die Nachfrage kam nicht nur von Einwohnern der Vereinigten Arabischen Emirate, die aus den verschiedenen ehemaligen jugoslawischen Republiken stammen, sondern auch von internationalen Touristen.

Djordje Pesic von „Balkan Music Events“ kommentierte, dass die Resonanz die Erwartungen übertroffen hat und nun Menschen aus Ländern wie Serbien, Montenegro, Kroatien, aber auch aus der Schweiz, Österreich und sogar den USA nach Dubai reisen werden, um den Auftritt zu erleben. Zudem haben viele von Cecas Musikerkolleginnen, darunter Katarina Grujic und Marina Viskovic, ihre Teilnahme an der Veranstaltung angekündigt.