Im Tausch gegen Gartenarbeit die Ehefrau „nutzen“

In Avignon, in Frankreich, wird derzeit ein Fall verhandelt, der aufgrund seiner Schwere weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen macht, KOSMO berichtete. Der Hauptangeklagte, Dominique Pelicot, steht im Zentrum eines Prozesses, der schreckliche Dimensionen annimmt. Aktuelle Zeugenaussagen haben den bereits verstörenden Fall um weitere abscheuliche Details erweitert.

Zeugenberichte offenbaren Verstörendes

Ein 42-jähriger Zeuge schilderte vor Gericht, dass Pelicot ihm angeboten habe, seine betäubte Ehefrau im Tausch gegen Gartenarbeit zu „nutzen“. „Er bat mich, Gartenarbeiten zu übernehmen, im Gegenzug könne ich seine Frau haben“, so die Aussage des Zeugen. Er ergänzte, Pelicot habe einen Zeitpunkt bevorzugt, zu dem er seiner Frau eine Schlaftablette verabreicht habe, um die „Übergabe“ zu erleichtern.

Der Zeuge berichtete weiter, dass er Pelicot auf die strafrechtliche Relevanz seines Angebots hingewiesen habe. Doch Pelicot habe dies mit Gleichgültigkeit abgetan und offenbart, dass er seine Frau regelmäßig in dieser Weise unter Drogen setze und anderen Männern anbiete.

Große Dimension: 50 Männer angeklagt

Dominique Pelicot hat vor Gericht gestanden, dass er zwischen 2011 und 2020 regelmäßig seine Ehefrau betäubte und anderen Männern zur Verfügung stellte. Diese unerhörten Vorgänge haben zur Anklage von 50 weiteren Verdächtigen geführt, denen ebenfalls der Missbrauch vorgeworfen wird. Den Beschuldigten drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe.

Dieses außergewöhnliche Gerichtsverfahren hat nicht nur in der Region, sondern international zu intensiven Diskussionen über Recht und Moral geführt. Die Öffentlichkeit verfolgt den Prozess mit Entsetzen, was die Relevanz dieser Verhandlung in Bezug auf gesellschaftliche und rechtliche Normen unterstreicht.