Ehescheidung nach 3 Minuten, weil der Mann die Frau „dumm“ nannte

Beziehungen und Ehen von erstaunlich kurzer Dauer sind nicht nur bei Hollywood-Stars üblich, ein „normales“ Paar aus Kuwait hält nämlich den inoffiziellen Rekord für die kürzeste Ehe, weil es bereits drei Minuten nach dem Ja-Wort geschieden war. Vor der Eheschließung hoffen die Menschen, dass die Person neben ihnen, mit der sie sich zu diesem wichtigen Schritt im Leben entschieden haben, „der oder die Richtige“ ist und träumen davon, dass sie gemeinsam „sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten“ durchzustehen werden. Im echten Leben kommt es allerdings oft anders, und es gibt nicht nur die glücklich Verheirateten, sondern auch eine große Zahl jener Menschen, deren Ehen ein frühzeitiges und oft jähes Ende gefunden haben.

Einer solcher Fälle ereignete sich Berichten zufolge in Kuwait. Die Braut stolperte beim Verlassen des Festsaals unmittelbar nach der Eheschließung. Ihr Angetrauter, dem sie ein paar Minuten zuvor das Ja-Wort gegeben hatte, lachte über ihr Ungeschick und sagte ihr vor den Hochzeitgästen, sie sei „dumm“. Da kehrte die Braut direkt um und verlangte umgehend die Annullierung der Ehe.

Viele gaben ihr Recht, denn ein respektloses Verhalten zu Beginn der Ehe würde nichts Gutes für den Umgang während der Ehe verheißen. Der Vorfall rief nämlich eine Welle an Mitgefühl für die gedemütigte Frau.

Auf der anderen Seite gehören Kurz-Ehen und Scheidungen bei Prominenten und Hollywood-Stars zum Alltagsgeschehen. Eine der bekanntesten Kurz-Ehen war die 56-stündige Ehe von Britney Spears (40) mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander (39). Sie gaben sich in Jänner 2004 in Las Vegas das Ja-Wort und ließen sich gerade mal 56 Stunden später scheiden.

Die Ehe zwischen Eddie Murphy und Tracey Edmonds hielt nur zwei Wochen. Das Paar heiratete auf Bora Bora in Jänner 2008. Eddie war vorher schon dafür bekannt, dass er seine Geliebten gerne wechselte, und Tracey löste die Ehe auf, weil sich das Verhalten des Schauspielers angeblich drastisch verändert habe. Die auf Bora Bora geschlossene Ehe war zwar legal, aber in den USA ohnehin nicht anerkannt.

Die Schauspielerin Drew Barrymore (46) und Jeremy Thomas (58) heirateten Anfang 1994. Drew war damals 19 Jahre alt, und Thomas war der Besitzer eines Nachtclubs, den Drew gerne aufsuchte. Der Grund für die bald darauffolgende Ehescheidung ist nicht bekannt, angeblich hatte die Schauspielerin begriffen, dass diese Beziehung ein Fehler war.

Das Starlet Kim Kardashian (41) und Kris Humphries (36) schlossen ihre Ehe vor den Kameras der Reality Show „Keeping Up With the Kardashians“ im Jahr 2011. In einem späteren Interview gab Kim zu, dass sie nicht wusste, wie sie mit Kris Schluss machen sollte und auf der anderen Seite wegen der Dreharbeiten unter Druck war, weshalb sie sich zu der Eheschließung entschlossen hatte. Die Ehe hielt 27 Tage, und Kim hat vor Kurzem ihr Bedauern wegen der ganzen Situation ausgesprochen und erklärt, dass sie es damals einfach nicht besser wusste.