Eltern hielten Kinder in Hundekäfigen gefangen

Ein ungeheuerlicher Fall von Kindesmisshandlung wird aktuell in Las Vegas, USA, verhandelt. Im Zentrum steht ein Ehepaar, welches in ihrem Einzimmer-Apartment mit sieben Kindern lebten. Der Vorfall kam ans Licht, als die Stiefmutter die Polizei anrief, nachdem sie von ihrem Ehemann bedroht wurde. Bei der Ankunft der Beamten wurde ein erschütterndes Szenario entdeckt, das selbst erfahrene Polizisten an ihre Grenzen brachte.

Vor zwei Wochen ging bei der Las Vegas Polizei ein Notruf wegen häuslicher Gewalt ein. Als die Beamten eintrafen, stießen sie auf eine Situation, die sie als den schlimmsten Fall von Kindesmisshandlung bezeichneten, den sie je gesehen hatten. Zwei Kinder, im Alter von neun und elf Jahren, wurden in einem Hundezwinger entdeckt, während ein Pitbull frei in der Wohnung herum lief. Nach Aussagen der Kinder gegenüber den Beamten wurden sie vom Vater mit Gürteln, Schnüren und sogar einer Bratpfanne geschlagen.

blaue Flecken am ganzen Körper

Die Misshandlungen waren so schwerwiegend, dass eines der Kinder, das abgemagert in einem Käfig gefunden wurde, berichtete, es habe nicht genug zu essen bekommen und musste sogar Essen aus dem Müll verzehren. Die Polizei bestätigte seinen Bericht und fügte hinzu, dass das Kind zwei zugeschwollene schwarze Augen, zahlreiche Schrammen und blaue Flecken am ganzen Körper aufwies.

Kinder misshandelt

Der Vater ist der leibliche Vater von sechs der misshandelten Kinder. Ein weiteres Kind des Paares war zum Zeitpunkt der Rettung nicht in der Wohnung. Nach Angaben des Lokalsenders 8 News Now hatte er seiner Frau ein Foto eines Kindes im Käfig gezeigt, von dem er glaubte, es sei tot, nachdem er es heftig getreten hatte.

Er muss sich nun vor Gericht für über 40 Straftaten verantworten, darunter mehrere Fälle von Kindesmisshandlung und Sexhandel. Seine Ehefrau wird ebenfalls angeklagt – und zwar wegen Kindesmisshandlung, wobei die Anzahl der Anklagen der Anzahl der Kinder entspricht. Die Ermittlungen dauern an.