Ende einer Ära? Puma könnte bald unter chinesischer Flagge springen

Die deutsche Sportmarke Puma steht möglicherweise vor einer Übernahme durch chinesische Investoren. Nach Informationen europäischer Medien erwägen Investoren aus China ernsthaft den Kauf der Mehrheitsanteile am Sportartikelhersteller – ein Schritt, der eine der bedeutendsten Übernahmen in der europäischen Mode- und Sportbranche der vergangenen Jahrzehnte darstellen würde.

Die mögliche Übernahme hätte historische Dimension: Eine rund hundertjährige Traditionsmarke, die als Symbol deutscher Industriekraft gilt, könnte unter chinesische Kontrolle geraten. Für die boomende chinesische Sportindustrie wäre dies ein strategischer Coup – sie erhielte Zugang zu jahrzehntelanger Expertise, erstklassigem Design, einem weltweiten Vertriebsnetz und einer Marke mit unschätzbarem Renommee.

⇢ Nach Aktieneinsturz – Wird die Sportmarke Puma bald chinesisch?

Pumas Geschichte

Die Wurzeln von Puma reichen bis ins Jahr 1924 zurück, als die Brüder Adolf und Rudolf Dassler in Herzogenaurach ihre Sportschuhfabrik gründeten. Ihre Produkte eroberten rasch internationale Märkte – bereits bei den Olympischen Spielen 1936 holten Athleten in Dassler-Schuhen Medaillen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zerbrach die Bruderschaft in einem legendären Familienstreit, aus dem zwei der größten Konkurrenten der Sportbranche hervorgingen: Adidas und Puma.

Rudolf Dassler gründete 1948 Puma, das sich dank Innovationsgeist, wegweisenden Marketingstrategien und dem markanten Logo der springenden Raubkatze schnell zur Weltmarke entwickelte. Über die Jahrzehnte wuchs Puma vom Familienbetrieb zum Global Player, der heute in mehr als 120 Ländern präsent ist und ein wesentlicher Teil der europäischen Industrieidentität wurde.

Chinesische Unternehmen investieren seit Jahren gezielt in europäische Marken aus den Bereichen Automobil, Mode, Sport und Technologie. Die Motivation liegt auf der Hand: Stärkung der globalen Präsenz, Zugriff auf Spitzentechnologien und etablierte Marken sowie der Einstieg ins europäische Premium-Segment.

Mögliche Folgen

Sollte die Übernahme Wirklichkeit werden, würde Puma zu einer weiteren europäischen Traditionsmarke unter chinesischer Führung. Angesichts der historischen Bedeutung des Unternehmens hat die Nachricht in Deutschland bereits heftige Reaktionen ausgelöst.

Wirtschaftsexperten betonen die zunehmende Verwundbarkeit europäischer Unternehmen, die mit hohen Arbeitskosten, teurer Energie und verschärftem globalem Wettbewerb kämpfen. Chinesische Investoren hingegen suchen nach stabilen, renommierten Marken für Kapitalinvestitionen und globale Expansionsstrategien.

Puma könnte durch die Übernahme zwar eine Art “zweites Leben” erhalten, doch Europa würde ein Stück seines industriellen Erbes verlieren. Eine Übernahme wäre die einschneidendste Veränderung seit der Unternehmensgründung 1948. Die Marke, die Familienzwist, globale Krisen und den harten Wettbewerb mit Adidas und Nike überstanden hat, stünde vor einem völlig neuen Kapitel unter chinesischer Führung.

In jedem Fall zeichnet sich eine Entwicklung ab, die die globale Landkarte der Sportartikelindustrie grundlegend verändern könnte.

Und ein Jahrhundert deutscher Dominanz in diesem Sektor beenden würde.