Erschreckend: An diesem Datum gehen viele Menschen fremd

Unabhängig vom Zeitpunkt ist es immer schmerzhaft, betrogen zu werden. Doch an einem bestimmten Tag ist die Rate der Untreue höher als an allen anderen Tagen – und zwar um ganze 65 Prozent!

Es gibt Tage, die im Kalender der Untreue einen ganz besonderen Platz einnehmen. Eine Studie des britischen Online-Datingportals „Illicit Encounters“, einer Plattform für verheiratete Menschen auf der Suche nach Affären, zeigt, dass der 21. Juli eine auffallende Anziehungskraft auf Fremdgehwillige ausübt. An diesem Hochsommerstag verzeichnet die Plattform einen sprunghaften Anstieg von 65 Prozent in der Aktivität der Nutzer. Während Paare den Urlaubsplanungen entgegensehen, scheint eine letzte Flucht in fremde Arme für manche unwiderstehlich zu sein.

Christian Grant, der Sprecher des Portals, deutet dieses Phänomen als eine Art letzte Ausschweifung. „Viele Nutzer wollen sich kurz vor der Ferienzeit noch einmal austoben, bevor sie anschließend die freie Zeit mit der Familie verbringen und kaum Zeit für die Affäre haben“, erklärt er die Vorferienzeit als Hochsaison für Affären. Die Studie, die auf dem Verhalten von 300 verheirateten Nutzern basiert, legt nahe, dass es eine bevorzugte Zeit für das Ausleben verbotener Leidenschaften gibt.

Seitensprünge

Doch nicht nur die Sommersonne regt zu Seitensprüngen an. Auch der 18. November hat es in sich. Hier suchen, wenn die Weihnachtsvorbereitungen Fahrt aufnehmen, 30 Prozent mehr Nutzer nach einem Abenteuer. „Kurz vor der stressigen Weihnachtszeit suchen 30 Prozent mehr Nutzer als sonst nach Spaß und Abenteuer auf dem Online-Portal“, so Grant. Das nahende Fest der Liebe wirkt paradoxerweise als Katalysator für heimliche Treffen.