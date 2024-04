Mit diesen 3 Dingen kannst du Untreue verhindern

Untreue ist ein weit verbreitetes Phänomen, das Beziehungen auf der ganzen Welt betrifft. Doch wie kann man sie verhindern? Dieser Artikel bietet auf Basis von Studien und Daten praktische Ratschläge, wie man die Qualität einer Beziehung verbessern und Untreue vorbeugen kann.

Die Angst vor Untreue ist ein alltäglicher Begleiter vieler Menschen. Der Skandal um die Website Ashley Madison, die es Menschen ermöglichte, Partner für außereheliche Affären zu finden, hat gezeigt, wie real und weit verbreitet dieses Phänomen ist. Doch wie kann man Untreue in einer Beziehung vorbeugen?

33 Prozent der Männer untreu

Laut Daten der Studie „The Normal Bar“ geben 33 Prozent der Männer zu, untreu gewesen zu sein. Doch das sind nur diejenigen, die es zugeben. Eine Studie der Texas A&M aus dem Jahr 2013 deutet darauf hin, dass Männer möglicherweise nur deshalb betrügen, weil sie stärkere Impulse haben. Doch es gibt Möglichkeiten, diese Impulse zu reduzieren und so die Wahrscheinlichkeit von Untreue zu verringern.

Bindung stärken

Eine wichtige Rolle spielt dabei die physische und mentale Verbindung in der Beziehung. Einfache Gesten wie Händchenhalten, in die Augen schauen, Küssen und Streicheln können dazu beitragen, die Bindung zu stärken. Doch auch die mentale Verbindung ist entscheidend. Regelmäßige, offene Kommunikation hilft dabei, die Bedürfnisse des Partners zu verstehen und auf sie einzugehen.

Doch auch die kleinen Dinge im Alltag können einen großen Unterschied machen. Die bewusste Wahrnehmung des Partners und der Beziehung, das Bemühen um gemeinsame Zeit und Aufmerksamkeit können dazu beitragen, die Beziehung zu stärken und Untreue zu verhindern.

Es ist wichtig zu betonen, dass Untreue in jeder Art von Beziehung, unabhängig von Geschlecht oder Sexualität, vorkommen kann. Daher sind die hier vorgestellten Ratschläge und Empfehlungen für alle Menschen relevant, die ihre Beziehung verbessern und Untreue vorbeugen möchten.

Letztendlich liegt es jedoch in der Hand jedes Einzelnen, in die Beziehung zu investieren und die nötige Aufmerksamkeit und Zuneigung zu zeigen. Denn nur so kann eine starke, liebevolle Beziehung entstehen, in der Untreue keinen Platz hat.