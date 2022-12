Erste Reaktionen: Dalic widmet Medaille Ciro Blazevic

Kroatien hat zum zweiten Mal in der Geschichte den dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft belegt. Im kleinen Finale besiegten die Vatreni Marokko mit 2:1 durch Tore von Josko Gvardiol und Mislav Orsic. Es ist die zweite Medaille in Folge für Kroatien nach Silber vor vier Jahren in Russland.

“Das ist Bronze mit goldenem Glanz. Es war ein schwieriges Spiel. Diese Medaille ist für das gesamte kroatische Volk, für alle, die uns anfeuern. Wir haben zwei Medaillen bei zwei Weltmeisterschaften in Folge gewonnen. Ich würde gerne diesen Sieg Ciro Blazevic widmen, den Mann, der all das begonnen hat. Boss, das ist für dich. Ich kann fünf Medaillen gewinnen, aber du wirst immer der Trainer aller Trainer bleiben. Nur wenige haben damit gerechnet. Hut ab vor den Jungs, sie haben hart gearbeitet und um das Ergebnis gespielt. Alle, die gesund waren, haben heute gespielt. Wir wussten, dass sie Probleme auf der rechten Seite hatten. Ziyech konnte Perisic nicht folgen, und Orsic veranstaltete viel Chaos”, sagte Dalic nach dem Spiel gegenüber HRT.