Falsch geparkt: 61-Jähriger rastet aus und zieht Messer

Ein Parkverstoß eskaliert blitzschnell – und plötzlich zieht ein Mann ein Messer. Passanten greifen ein, die Polizei sucht Zeugen.

Ort des Geschehens

In der Schillerstraße in Dornbirn kam es am Dienstagnachmittag zu einem beunruhigenden Zwischenfall: Ein 20-jähriger Autofahrer hatte sein Fahrzeug in einem Halte- und Parkverbot abgestellt, woraufhin ein 61-jähriger Mann in der Nähe unvermittelt ein Messer zog und ihn damit bedrohte. Fünf bis sechs Passanten, die das Geschehen beobachteten, griffen ein und forderten den Mann auf, die Waffe niederzulegen. Noch bevor die alarmierten Polizeistreifen eintrafen, entfernte sich die Gruppe jedoch vom Ort des Vorfalls.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Beamten nahmen den 61-jährigen Beschuldigten vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Nach seiner Einvernahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt; eine Anzeige folgt.

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Die Polizeiinspektion Dornbirn richtet nun einen Zeugenaufruf an die betreffende Personengruppe sowie an alle weiteren Personen, die den Vorfall beobachtet haben, und bittet sie, sich bei der Behörde zu melden.