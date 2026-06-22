Mit Messer und Axt: Mehrere Muslime vor Moschee attackiert (VIDEO)

Edinburgh erlebt eine Angriffsserie, die eine ganze Gemeinschaft in Schrecken versetzt – und nun politische Reaktionen bis zur Regierungsspitze auslöst.

In Edinburgh ist ein 36-jähriger Mann angeklagt worden, nachdem er am Freitag bei einer Serie mutmaßlich antimuslimischer Angriffe fünf Männer verletzt haben soll. Police Scotland bestätigte die Anklage und teilte mit, ein entsprechender Bericht sei an die schottische Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Der Beschuldigte werde zu gegebener Zeit vor Gericht erscheinen.

Keine der Verletzungen sei lebensbedrohlich gewesen, so die Polizei. Unter den Opfern befanden sich Männer im Alter von 22, 24, 27 und 39 Jahren.

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Angriffe in der Stadt

Laut einem Bericht der BBC nahmen die Angriffe ihren Ausgang in der Nähe einer Moschee im Westen der Stadt, wo zwei Männer verletzt und anschließend ins Edinburgh Royal Infirmary eingeliefert wurden. In sozialen Medien kursierende Videos zeigen offenbar einen Mann mit nacktem Oberkörper und einer großen Waffe, der am Leith Walk eine Tankstelle verwüstet und gegen die Eingangstür einer Pizzeria einschlägt, bevor er von der Polizei überwältigt wird.

Aufnahmen von der Shell-Tankstelle an der Telford Road, die der BBC vorliegen, zeigen ein Taxi mit eingeschlagenen Scheiben sowie Polizeikräfte vor Ort – auf dem Fahrzeugsitz sind Glasscherben und eine Handaxt zu sehen. An der BP-Tankstelle auf der Ferry Road ist auf CCTV-Aufnahmen zu sehen, wie ein Mann neben einem schwarzen Fahrzeug mit zerstörter Windschutzscheibe steht, den Tankstellenshop betritt, mehrmals durch die Räumlichkeiten läuft und schließlich Regale umwirft sowie Waren auf den Boden schleudert.

Busy night for the police in Edniburgh last night as they finally arrest a 36 year old man for a machete rampage👀https://t.co/6TGZ6opXqs pic.twitter.com/5Ou6What1n — Teddybear (@teddybear_inc) June 20, 2026

Passanten flohen, als sich der Mann der Pizzeria Origano am Leith Walk näherte. Mitarbeiter des Lokals schlossen die elektrischen Rollläden, während er wiederholt mit der Waffe auf die Türscheiben einschlug, bevor er weiterzog.

Andere Aufnahmen zeigen ein massives Polizeiaufgebot rund um ein Immobilienbüro, wo Sanitäter einem am Boden liegenden Mann mit einer Armschlinge medizinische Versorgung leisteten. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie ein Beamter einen Mann mit nacktem Oberkörper am Boden fixiert, der fluchend ruft, er „schütze das Land“. Mit Tasern ausgerüstete Beamte stellten den Mann und nahmen ihn fest, setzten die Geräte dabei jedoch nicht ein.

Reaktionen & Verurteilungen

Assistant Chief Constable Catriona Paton erklärte in einer Stellungnahme, in Schottland sei „kein Platz für Rassismus oder religiös motivierten Hass“. Umfangreiche Ermittlungen liefen, um alle Umstände lückenlos aufzuklären. Sie dankte den eingesetzten Beamten, die „mit Mut und Professionalität reagiert“ und den Schutz der Bevölkerung in den Vordergrund gestellt hätten.

Die muslimische Interessengruppe MEND Scotland teilte mit, dass mehrere der Opfer der muslimischen Gemeinschaft angehörten. Der Muslim Council of Britain erklärte, die muslimische Gemeinschaft sei „zu Recht nervös und besorgt“. Ein Sprecher des Rates betonte: „Dieser Vorfall ereignet sich kurz nach rassistischen Pogromen auf den Straßen von Belfast, die sich gegen Minderheitenfamilien richteten, und ist eine direkte Folge politischer Rhetorik, die ganze Gemeinschaften dämonisiert.“

Premierminister Keir Starmer verurteilte die Angriffe und erklärte, der Verdächtige scheine von „antimuslimischem Hass“ motiviert gewesen zu sein. First Minister John Swinney zeigte sich „zutiefst besorgt“ und stellte klar: „In unserem Land ist kein Platz für Gewalt, Rassismus oder Intoleranz.“

Ben Macpherson, SNP-Abgeordneter für Edinburgh North Eastern and Leith, betonte gegenüber der BBC, die Gegend sei seit vielen Jahrzehnten ein Ort großer Vielfalt. „Das ist Teil ihrer Stärke und etwas, das wir feiern. Wir werden nicht zulassen, dass dieser oder irgendein anderer Extremismus uns spaltet. Die Menschen hier werden von diesem gewalttätigen Angriff entsetzt sein. Meine Gedanken sind bei den Verletzten, und wir alle wünschen ihnen eine rasche Genesung.“