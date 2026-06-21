Arbeitskräftemangel am Balkan: Dieser Roboter soll Maurer ersetzen

Ziegel für Ziegel, Reihe für Reihe – ein Roboter verändert gerade, wie Europa baut.

Ein Mauerroboter aus dem Hause Wienerberger sorgt in der europäischen Baubranche für Aufsehen. Die Maschine des österreichischen Baustoffkonzerns schafft bis zu zehn Quadratmeter Mauerwerk pro Stunde – und das ohne Gerüst, bis in eine Höhe von 3,5 Metern. Kroatische Medien berichten über die Technologie, die bereits bei einem Bauprojekt im slowenischen Cerknica zum Einsatz kam.

Laut einer Präsentation an der TU Wien entspricht diese Stundenleistung ungefähr der Tagesleistung eines erfahrenen Maurers – wodurch der Roboter in der Praxis mehrere Maurer ersetzen kann.

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Roboter übernimmt

Der Ablauf ist dabei klar geregelt: Die erste Ziegelreihe wird noch von einem erfahrenen Maurer von Hand verlegt – ab der zweiten übernimmt der Roboter. Über ein integriertes Sensorsystem kontrolliert er laufend die exakte Position jedes einzelnen Ziegels und gleicht Abweichungen automatisch aus. Für den Betrieb benötigt die Maschine einen 400-Volt-Stromanschluss sowie zwei Personen: einen geschulten Bediener und eine Hilfskraft.

Flotte wächst weiter

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Europaweit hat der Roboter bereits mehr als 40 kommerzielle Bauprojekte abgeschlossen. Aktuell sind zwölf Exemplare auf dem Kontinent im Einsatz.

Bis Ende 2027 soll die Flotte auf mehrere Dutzend Maschinen anwachsen.