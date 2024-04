Fenstertage im Mai: So werden Urlaubstage verdoppelt

Im Mai entfaltet sich in Österreich eine Atmosphäre voller Vorfreude auf die warme Jahreszeit. Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft, und eine ganze Reihe von Feiertagen öffnet das Tor für kleine Auszeiten vom Alltag.

Wenn Ende April die Fenstertage winken, lockt die Freiheit. Mit nur vier Urlaubstagen lässt sich zwischen dem 27. April und dem 5. Mai eine neuntägige Auszeit gestalten.

Christi Himmelfahrt steht vor der Tür, und mit ihr der perfekte Anlass für einen Kurzurlaub. Wer sich am 10. Mai frei nimmt, kann vom 9. bis zum 12. Mai die Seele auf einem langen Wochenende baumeln lassen.

Das Pfingstwochenende am 19. und 20. Mai ist goldrichtig gelegen, um mit einem Fuß in den Sommer zu treten – und das ganz ohne Gedränge. Legen Sie vier Urlaubstage drauf und genießen Sie neun Tage Erholung pur. Ein verlängertes Wochenende vom 30. Mai bis zum 2. Juni verspricht ungetrübten Genuss am Wasser.