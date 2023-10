2024: So verdoppelst du deine Urlaubstage

Für all jene, die schon jetzt ihre Urlaubstage für das Jahr 2024 planen und dabei das Maximum an freien Tagen herausholen möchten, haben wir wertvolle Tipps parat. Mit einer geschickten Organisation der sogenannten Fenstertage in Österreich, können Sie Ihre freien Tage verlängern und so das Meiste aus Ihrem Urlaub herausholen.

Im Jahr 2024 gibt es insgesamt 16 Feiertage, von denen nur drei auf ein Wochenende fallen. Diese Feiertage verteilen sich über das ganze Jahr und bieten somit zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Urlaubstage optimal zu nutzen. Mit einer durchschnittlichen Urlaubsanspruchsdauer von 25 Tagen pro Jahr für die Österreicher kann eine clevere Planung bis zu 66 Urlaubstage ermöglichen.

Doch was genau sind eigentlich Fenstertage?

Einfach erklärt handelt es sich dabei um Arbeitstage, die zwischen zwei arbeitsfreien Tagen, einem Feiertag oder einem Wochenende liegen. Diese Tage können Sie nutzen, um Ihre freien Tage zu verlängern und so mehr Zeit für Ihre Freizeitaktivitäten zu haben.

Ein Beispiel: Christi Himmelfahrt fällt 2024 auf einen Donnerstag. Wenn Sie den darauffolgenden Freitag als Urlaubstag nehmen, haben Sie gleich vier freie Tage am Stück. Ähnlich verhält es sich mit Weihnachten, das 2024 mitten in der Woche liegt. Hier können Sie ebenfalls mit wenigen Urlaubstagen mehr freie Tage am Stück ergattern.

optimale Urlaubsplanung

Hier ein Vorschlag: Der 1. Mai fällt auf einen Mittwoch. Wenn Sie vom 27. April bis 5. Mai vier Urlaubstage nehmen, haben Sie neun freie Tage am Stück. Wenn Sie diesen Zeitraum bis zum 12. Mai verlängern, benötigen Sie insgesamt acht Urlaubstage, haben dafür aber 16 freie Tage.

Eine weitere Möglichkeit für 16 freie Tage bietet sich, wenn Sie Ihren Urlaub vom 18. Mai bis zum 2. Juni planen. Und auch im Dezember können Sie mit sieben Urlaubstagen 17 Tage ohne Arbeit vom 21. Dezember bis 6. Jänner 2025 erreichen.