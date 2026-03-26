KOSMO KOSMO
Film „Yugo Florida“ od 27. marta u bečkim bioskopima

Film „Yugo Florida“ od 27. marta u bečkim bioskopima
Nova filmska priča sa snažnom emotivnom težinom uskoro stiže pred publiku u Beču.

Film „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića, počinje sa prikazivanjem od 27. marta u bioskopima Cineplexx Millennium City, Wienerberg i Lugner City, dok će se dva dana kasnije naći i na repertoaru odabranih bioskopa širom Austrije.

U središtu priče je Zoran (Andrija Kuzmanović), usamljeni tridesetogodišnjak koji u režiji rijaliti programa provodi noći posmatrajući učesnike kako spavaju. Njegova svakodnevica, obeležena monotonijom i blagim osećajem izgubljenosti, menja se kada ga životne okolnosti ponovo suoče sa otuđenim ocem. Taj susret pokreće niz događaja koji ga vode na emotivno i nepredvidivo putovanje, poslednju priliku za razumevanje, pomirenje i suočavanje sa porodičnim odnosima koji su dugo ostali nerazrešeni.

Uloge tumače Andrija Kuzmanović, Nikola Pejaković, Hana Selimović, Snježana Sinovčić Šiškov, Jana Milosavljević, Jovana Stojiljković, Bojana Stojković, Vahid Džanković i drugi. Film se prikazuje u originalnoj verziji sa nemačkim titlovima (OmU).

„Yugo Florida“ nije samo priča o porodici – već o propuštenim prilikama, tišini između najbližih i hrabrosti da se suočimo sa onim što smo dugo potiskivali.

KO KOSMO-Redaktion
