Flucht vor Spielschulden: Passagier springt von Kreuzfahrtschiff

Ein Kreuzfahrtpassagier wählte einen dramatischen Ausweg aus seiner finanziellen Misere. Jey Gonzalez-Diaz sprang am Sonntagmorgen von Bord der „Rhapsody of the Seas“, kurz bevor das Schiff im Hafen von San Juan in Puerto Rico anlegen sollte. Der verzweifelte Sprung ins karibische Meer sollte ihn vor der Begleichung seiner erheblichen Spielschulden bewahren, die er im Schiffscasino angehäuft hatte.

Gescheiterte Flucht

Die Flucht des Glücksspielers endete jedoch rasch. Ein zufällig vorbeifahrender Jetski-Fahrer entdeckte den Mann im Wasser treibend und alarmierte die Behörden. Bei der anschließenden Festnahme durch Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde fanden die Ermittler bei Gonzalez-Diaz mehrere Ausweisdokumente, zwei Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von über 14.000 US-Dollar (etwa 12.000 Euro).

Nach Angaben der Reederei Royal Caribbean beliefen sich die offenen Forderungen des Passagiers auf insgesamt 16.710 US-Dollar (rund 14.260 Euro). Die Reederei bestätigte gegenüber den Behörden, dass die Schulden nahezu ausschließlich durch Casino-Aktivitäten während der siebentägigen Karibik-Kreuzfahrt entstanden waren.

Das Kreuzfahrtschiff hatte zuvor eine Route durch die südliche Karibik absolviert und kehrte am Sonntagmorgen planmäßig nach San Juan zurück, als sich der dramatische Vorfall ereignete. Fast der gesamte Betrag sei durch Glücksspielaktivitäten und Casino-Besuche während der Kreuzfahrt entstanden.