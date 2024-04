Frau schneidet Mann Penis ab – er hofft auf Liebescomeback

Im brasilianischen Bundesstaat São Paulo hat sich ein Beziehungsdrama ereignet, das mit seiner Tragik und Bitterkeit einer Telenovela gleicht. Gilberto N., ein Mann aus der Region, beging den unaussprechlichen Akt des Betrugs an seiner Lebensgefährtin Daiane S. – und das ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Der Fokus seiner Untreue fiel auf die erst 15-jährige Nichte seiner Partnerin.

In einem Akt der Vergeltung orchestrierte Daiane eine verhängnisvolle Antwort auf den Betrug. Sie täuschte eine Versöhnung vor und lockte Gilberto in eine vermeintlich romantische Situation. Als er sich entblößt in ihrem gemeinsamen Bett befand, griff sie zu einem Rasiermesser, trennte mit einem schnellen Schnitt seinen Penis ab und entsorgte ihn in der Toilette. Anschließend begab sie sich zur Polizei, um sich den Konsequenzen ihrer Tat zu stellen.

Kaltblütiger Racheakt

Gilberto N. hat seit dem Ereignis mehrere Operationen über sich ergehen lassen müssen und lebt nun mit einer Penis-Prothese. Seine Haltung gegenüber Daiane ist jedoch bemerkenswert versöhnlich: „Er selbst habe alles ruiniert und hoffe nun auf ein Liebes-Comeback“, sagt Gilberto N. Noch weiter geht er mit seiner Aussage: „Daiane ist eine wundervolle, liebevolle Frau, die mich liebt. Sie hatte es nicht verdient, so betrogen zu werden“, so Gilberto N.

Trotz der Schwere der Rache wird Gilberto nicht für die Beziehung zu der 15-jährigen strafrechtlich verfolgt, da in Brasilien lediglich sexuelle Verhältnisse mit Personen unter 14 Jahren als Straftat gelten. Daiane hingegen sitzt in Untersuchungshaft und wird sich ab dem 24. April vor Gericht verantworten müssen. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel, während Gilberto auf Versöhnung hofft.