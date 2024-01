Frau stirbt bei Unfall: Zvezde Granda-Jurymitglied darin verwickelt

Der bekannte Künstler und Jurymitglied von „Zvezda Granda“, Djordje David, war in einen tragischen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem eine Frau aus Mazedonien ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich drei Kilometer von der mazedonischen Grenze entfernt und betraf mehrere Personen, darunter auch David selbst, der leichte Verletzungen erlitt.

In den späten Abendstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, an dem der prominente Künstler Djordje David beteiligt war. Der Unfall geschah drei Kilometer von der mazedonischen Grenze entfernt. „Es ist wahr, der Unfall ereignete sich gestern Abend. Das Mädchen fuhr in die entgegengesetzte Richtung und kollidierte direkt mit einem Auto“, berichtet David.

Nach dem Unfall blieben die beteiligten Personen auf der Autobahn, einer auf der linken Spur, der andere auf der rechten. „Anderthalb Minuten später fuhr ich mit der auf der Autobahn vorgeschriebenen Geschwindigkeit direkt in sie hinein. Durch die Wucht des Aufpralls bin ich von der Autobahn abgekommen und in einem Gebüsch zum Stehen gekommen“, erzählt David weiter.

Polizei ermittelt

Die Polizei war schnell vor Ort und leitete sofort alle notwendigen Untersuchungen ein. „Sie haben meinen Urin und mein Blut entnommen, um zu sehen, ob ich irgendwelche Substanzen, insbesondere Alkohol, im Körper hatte. Natürlich hatte ich nichts, das wurde sofort festgestellt“, betont David. Der Staatsanwalt bestätigte, dass David in diesem Fall keine Schuld trägt.

David wird vorerst in Mazedonien bleiben, um das Verfahren zu respektieren. „Es steht noch eine Aussage aus, und wie mir vom Staatsanwalt gesagt wurde, werde ich nicht inhaftiert, weil ich keine Schuld trage“, erklärt er.

Der Künstler ist immer noch sichtlich geschockt von den Ereignissen. „Gestern Abend hatte ich einen leichten Schock, jetzt hat es sich beruhigt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Hund überfahren, geschweige denn so etwas. Ich bin immer noch leicht geschockt, es ist die Hölle“, gesteht er.

David erlitt leichte Verletzungen bei dem Unfall. „Ich habe zwei Stiche am linken Arm wegen Schnittwunden von der gebrochenen Windschutzscheibe. Gott sei Dank hatte ich ein starkes Auto, sonst weiß ich nicht, was passiert wäre“, schließt er ab.