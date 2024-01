Serbien verbietet Selma Bajrami die Einreise nach Belgrad

Die bosnische Sängerin Selma Bajrami wurde heute am Belgrader Flughafen „Nikola Tesla“ festgehalten, als sie versuchte, nach Serbien einzureisen. Der Vorfall ereignete sich wegen der angespannten politischen Beziehungen zwischen Serbien und Albanien.

Selma Bajrami, eine bekannte bosnische Sängerin, wurde am Flughafen „Nikola Tesla“ in Belgrad festgehalten, als sie versuchte, nach Serbien einzureisen. Dies wurde von der serbischen Nachrichtenagentur „Tanjug“ berichtet. Bajrami wurde unverzüglich in ein Flugzeug gebracht, das sie zurück nach Sarajevo führte.

Bajrami hatte kürzlich während eines Auftritts das Symbol des sogenannten Großalbanien, einen doppelköpfigen Adler, gezeigt. Dieser Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, in der die politischen Beziehungen zwischen Serbien und Albanien angespannt sind. Der genaue Grund für die Maßnahme gegen Bajrami ist derzeit nicht bekannt.

angespannte Situation

Die politischen Beziehungen zwischen Serbien und Albanien sind seit langem angespannt, insbesondere aufgrund der Frage des Kosovo, einer Region, die mehrheitlich von Albanern bewohnt wird und sich 2008 einseitig für unabhängig von Serbien erklärt hat. Dieser Vorfall könnte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belasten.

Die aktuelle Situation und die Aussichten für die Zukunft sind ungewiss. Es bleibt abzuwarten, wie die beteiligten Parteien auf diesen Vorfall reagieren werden und welche Auswirkungen dies auf die politischen Beziehungen zwischen Serbien und Albanien haben wird.