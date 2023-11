Skandal-Auftritt: Selma Bajrami zeigt Doppeladler und kassiert Shitstorm

Die bekannte Sängerin Selma Bajrami steht im Zentrum einer Kontroverse, die durch ihren jüngsten Auftritt in Sarajevo ausgelöst wurde. Ein Video, in dem sie auf Albanisch singt und einen doppelköpfigen Adler zeigt, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Jetzt äußert sich die Sängerin dazu.

Die bekannte bosnische Sängerin Selma Bajrami ist in eine Kontroverse geraten, nachdem ein Video von ihrem Auftritt in Sarajevo in den sozialen Medien aufgetaucht ist. In dem Video singt sie auf Albanisch und zeigt einen doppelköpfigen Adler, ein Symbol, das in der Region Aufsehen erregt.

Bajrami hat sich zu dem Vorfall geäußert und versucht zu erklären, dass sie eine Sängerin für alle ist. „Ich habe so viel Unterstützung von Menschen aus Serbien erhalten. Ich bin stolz auf all meine Freunde aus Serbien, die wissen, dass der doppelköpfige Adler Albanien repräsentiert, nicht Großalbanien“, sagte sie.

Die Reaktionen auf Bajramis Auftritt und ihre Erklärung waren gemischt. Einige Kommentare in den sozialen Medien waren kritisch: „Wie kannst du dich nicht schämen?“, „Nach diesem solltest du den Eintritt nach Serbien verboten bekommen“, „Welche Millionen hast du Serbien hinterlassen, wovon redest du“, „Schäm dich, drei Finger sind Ungläubige, die Heilige Dreifaltigkeit“.

Selma spricht Klartext

Bajrami hat auf die Kritik reagiert und ihre Position klar gemacht. „In meinen 27 Jahren Karriere habe ich keinen Flecken in Bezug auf solche Dinge gehabt, und ich habe in den schlimmsten Zeiten gesungen. Zeiten des Krieges, der Bombardierung, des Tötens. Ich habe nie auf einer Versammlung gegen irgendein Volk gesungen“, erklärte sie.