Dino Merlin rockt Belgrad: Ein Konzert für Frieden und Hoffnung

In der Stark Arena in Belgrad begeisterte der bosnische Singer-Songwriter Dino Merlin sein Publikum mit einem bewegenden Konzert. Neben seiner musikalischen Darbietung teilte er eine starke Botschaft der Hoffnung und des Friedens, die das Publikum tief berührte.

Dino Merlin, der renommierte bosnische Singer-Songwriter, gab am 21. November sein drittes Konzert in Folge in der Stark Arena in Belgrad. Mit einer bewegenden Botschaft zu Beginn des Konzerts rührte er das Publikum.

Das Konzert begann gegen 21 Uhr und Merlin eröffnete den Abend mit den Liedern „Da sutis“, „Kad si rekla da me volis“ und „Nesto lepo treba da se desi“. Nach diesen ersten Liedern wandte sich Merlin an das Belgrader Publikum und teilte eine starke Botschaft.

In Begleitung der Polizei

„Ich habe nicht mehr viele Wünsche, mein Wunsch ist, dass meine Enkelkinder mit euren Kindern aufwachsen und in Frieden leben“, sagte Merlin nach dem dritten Song. Diese Worte, vor etwa 15.000 Menschen ausgesprochen, wurden mit Applaus und großem Geschrei begrüßt.

Merlin kam eine halbe Stunde vor Beginn des Konzerts in Begleitung der Polizei in der Stark Arena an, im Auto war seine Kollegin Ivana Banfic bei ihm. Dieser Umstand unterstreicht die politischen Spannungen, die das Konzert begleiteten.

Trotz dieser Spannungen bleibt Merlins Hoffnung auf eine friedliche Zukunft bestehen. Seine Worte und seine Musik berührten das Publikum und hinterließen einen bleibenden Eindruck.