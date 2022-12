HARTHERZIG: Oma lässt Kinder und Enkelkinder für Weihnachtsessen bezahlen (FOTO)

Die 63-jährige Caroline Duddridge hat eine Familientradition etabliert, die es so noch nie gab, und wird dafür von vielen als „hartherzig“ bezeichnet. Die Frau aus Cardiff (Großbritannien) kassiert nämlich Geld von ihrer Familie für das gemeinsame Weihnachtsessen, auch die Enkelkinder sind nicht verschont.

Wie die New York Post berichtet, ist Caroline in Pension und verwitwet, sie hat fünf Kinder und sechs Enkelkinder. Die erwachsenen Familienmitglieder zahlen rund 18 Dollar für das Weihnachtsessen, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 6 Dollar, die unter Dreijährigen je 2 Dollar. Für weibliche Familienmitglieder gibt es einen Rabatt, so dass Frauen weniger als 18 Dollar zahlen, „weil sie sich um ihre Familien kümmern und nicht Vollzeit arbeiten“.

Frau Duddridge schaut regelmäßig auf ihrem Bankkonto nach, ob alle Familienmitglieder das Geld für das Weihnachtsessen bereits überwiesen haben. Säumige werden telefonisch daran erinnert. Ihre Kinder sind 37, 34, 32, 29 und 24 Jahre alt und mittlerweile an den obligatorischen Telefonanruf ihrer Mutter gewöhnt.

„Ich weiß, dass immer jemand dabei ist, der jammert und Ausreden erfindet, wie ’Mein Gehalt ist noch nicht am Konto’, ’Mein Konto ist gesperrt’ oder ’Kann ich noch eine Woche haben?’, aber am Ende bekomme ich das Essensgeld von allen“, so Duddridge für die NYP.

Als ihr Ehemann 2015 starb, blieb ihr nur noch die Hälfte des Einkommens, wie sie selbst erzählt. Zuerst wollte sie eine Art Weihnachtsbox für Spenden herumreichen, in die ihre Söhne je zwei Dollar und ihre Töchter je einen Dollar pro Woche hätten einwerfen sollen. Diese Idee scheiterte jedoch in der Umsetzung, und daher führte sie ab dem Weihnachtsessen 2016 einen fixen Betrag ein, und das gehört mittlerweile zur Familientradition.

Das Weihnachtsessen schließt Getränke wie Wein und Säfte, Weihnachtspudding, Weihnachtscrackers, Walnüsse und Käse sowie eine traditionelle Tischdekoration mit ein. Alle Kinder und Enkelkinder werden für diverse Aufgaben wie Servieren und Abräumen aufgeteilt.

Duddridge betont, dass sie Weihnachten liebt, jedoch die Kosten und den Stress sehr ermüdend findet. Sie pflegt oft zu scherzen, dass Weihnachten am liebsten nur zweimal in zehn Jahren feiern möchte.