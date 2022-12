Gewessler vs. Autoraser: Diese Verschärfungen kommen jetzt

Die Verkehrsministerin und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will nun allen Rasern den Kampf ansagen. Diese Verschärfungen kommen nun.

Vor Corona hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) schon angekündigt, Autos von extremen Rasern beschlagnahmen zu wollen. Jetzt hat sie die knallharten Verschärfungen vorgestellt. Sie soll den “Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtslosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen” bringen, kündigte die Ministerin bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien an. Das Auto soll künftig an Ort und Stelle beschlagnahmt werden.

Extreme Raserei

“Extreme Raserei ist lebensgefährlich für alle andere Menschen auf der Straße. Bei Überschreitungen hat im Straßenverkehr niemand mehr die volle Kontrolle über sein Fahrzeug, dann wird der Raser zum rücksichtslosen Täter”, sagte Gewessler. Mit der Novelle könne man “die Tatwaffe wegnehmen zum Schutz von uns allen”.

Raser-Aktion mit Konsequenzen

Fahrer die im Ortsgebiet mehr als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebietes über 70 km/h zu schnell fahren, deren Auto soll von der Polizei umgehend festgesetzt werden. Innerhalb von zwei Wochen wird entschieden, ob ein Verfall wahrscheinlich ist und das Verfahren eingeleitet werde. Das Auto verfällt bei Wiederholungstätern und Überschreitungen.