Große Verkehrsstaus an Flughäfen in Serbien

Milan Kuc, zivile Luftfahrtsicherheitsspezialist, prognostiziert ein hohes Verkehrsaufkommen in der Luftfahrtbranche, nicht nur am Flughafen von Belgrad, Serbien, sondern weltweit. „Bis zum Ende der Saison sind Verzögerungen unvermeidlich“, warnt er.

Mehrere Faktoren sind laut Milan Kuc verantwortlich für die aktuellen Verzögerungen der nationalem Fluggesellschaft.

Einer dieser Faktoren ist, wie bereits erwähnt, der Mangel an Arbeitskräften bei den Betreibern des Flughafens Nikola Tesla (Belgrad, Serbien).

,,Durch den Personalmangel wurde der reibungslose Flugverkehr erheblich beeinträchtigt“, erläutert Kuc.

,,Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber haben die Pflicht, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. In letzter Zeit gab es aufgrund der Situation am Flughafen und aus technischen und technologischen Gründen eine Reihe von Problemen“, so Kuc.

Zur bevorstehenden Ausschreibung eines neuen Bodenbetreibers durch den Infrastrukturminister Goran Vesic stellt Kuc klar, dass dies kein unkomplizierter Prozess ist.

,,Der Prozess umfasst eine Reihe sehr komplexer Schritte. Momentan sehe ich niemanden auf unserem Markt, der all diese technischen, technologischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen und problemlos eine Lizenz für Bodendienste erhalten könnte.“

Kuc weist darauf hin, dass die Bodenbetreiber-Ausschreibung derzeit keinen Einfluss auf die Saison hat. ,,Es handelt sich um einen Prozess, der mehrere Monate in Anspruch nimmt. Jetzt ist es zu spät, um Maßnahmen zu ergreifen, die die laufende Saison beeinflussen könnten. Staus sind unvermeidlich und sicher bis zum Ende dieser Saison, und dies betrifft nicht nur den Flughafen in Belgrad, sondern auch den globalen Luftverkehrsmarkt.“

In Bezug auf den aktuellen Personalmangel merkt Kuc an, dass Bewerber ein Auswahlverfahren durchlaufen müssen. ,,Bei der Beurteilung der Kandidaten wird überprüft, ob Sicherheitsbedenken vorliegen. Ein Prozess, der einen bis zu drei Monate in Anspruch nimmt. Aufgrund dieser langen Wartezeit brechen viele Kandidaten am Ende ab. Einst bewarben sich hundert Kandidaten auf zehn Stellen, heute bewerben sich nur zehn Kandidaten auf hundert Stellen“, fügt Kuc hinzu.