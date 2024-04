Fußballclub Paris Saint-Germain spielt Song von Nucci & Voyage

Die musikalische Landschaft des Balkans hat in letzter Zeit einen bemerkenswerten internationalen Durchbruch erlebt. Ein jüngstes Beispiel ist ein Lied der regional bekannten Rapper Mihajlo Verouvic, besser bekannt als Voyage, und Igor Panic, bekannt unter dem Namen Nucci, das es bis zum französischen Fußballclub Paris Saint-Germain (PSG) geschafft hat. Der Song „Gad“ wurde für ein TikTok-Video des Klubs verwendet, der stolze 41 Millionen Follower verzeichnet.

PSG nutzte die Popularität des Tracks „Gad“ und veröffentlichte ein Video, in dem die Trikots der Spieler Manuel Ugarte (22) mit der Nummer 4 und Carlos Soler (27) mit der Nummer 28 in den Fokus gerückt werden. Unter der Überschrift „Matchday in the Parc des Princes“ erzielte der Clip auf TikTok mehr als 1,5 Millionen Aufrufe. Während viele internationale Zuschauer nach der Identität des hintergründigen Songs fragten, offenbarten Fans aus dem Balkanraum stolz die Herkunft der Musik.

Musik verbindet

Bemühungen, die Künstler für eine Stellungnahme zu erreichen, blieben bisher erfolglos; weder Voyage noch Nucci haben auf Anrufe oder Nachrichten reagiert. Allerdings spricht die Resonanz, die ihr Lied erhalten hat, für sich. Musik aus dem Balkan hat bereits in der Vergangenheit internationale Szenen erobert. So betrat beispielsweise der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic die Bühne des San-Remo-Festivals zu den Klängen von Nada Topcagic’s „Jutro je“, und ein Hit von Lepa Brena untermalte eine Basketball-Halbzeitshow der Dallas Mavericks, in der Luka Doncic und seine Mannschaft eine „Fünf gegen Fünf“-Partie austrugen.