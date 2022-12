“Gelber Sack”: Diese neuen Müll-Regeln gelten ab 2023

Ab 2023 wird die Leichtverpackungssammlung österreichweit vereinheitlicht. In der Gelben Tonne beziehungsweise gelben Sack dürfen dann alle Kunststoffverpackungen gesam­melt werden. Die Änderungen betreffen neben Wien auch Niederösterreich, Kärnten und Salzburg.

Ab 2023 kann man in Wien wie bisher Plastikflaschen, Metalldosen sowie Getränkekartons in der Gelbe Tonne entsorgen. Hinzu kommen ab diesem Zeitpunkt jedoch alle Kunst­stoff­verpackungen und sonstigen Leichtverpackungen. Dies betrifft Obst-Tassen, Joghurtbecher, Luftpolsterfolien, Verpackungen von Schnittkäse oder- Wurstscheiben und Umverpackungen zum Beispiel von Mineralwasserflaschen.

Große Folien oder große Styroporverpackungen – wie für Möbel, Fernseher und IT-Geräte verwendet werden – sollen auch weiterhin am Mistplatz ab­gegeben werden. Grob gesagt: Alle kleinen Verpackungen gehören ab 2023 in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack – ausgenommen jene aus Papier oder Glas.

Große Fortschritte beim Recycling

In der Vergangenheit hat man sich in Wien auf die Sammlung gut recyclingfähiger Stoffe, wie z. B. PET-Flaschen konzentriert. Seit einiger Zeit gibt es immer größere Fortschritte bei der Recyclingfähigkeit unterschiedlicher Verpa­ckungsmaterialien sowie bei den Technologien der Sortieranlagen. Viele Hersteller*innen verbessern bereits schrittweise ihre Produkte hinsichtlich Material und Design. Es werden vermehrt Sekundärrohstoffe eingesetzt, sodass sowohl die Recyclingfähigkeit als auch die Nachfrage nach diesen Materialien stetig gesteigert werden. Hinzu kommen der Ausbau von Sortierkapazitäten sowie die Modernisierung von Anlagen. Dies macht eine österreichweite Vereinheitlichung der Sammlung aller Leichtverpackungen in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack sinnvoll.

„Das spart natürlich Rohstoffe, reduziert die Umweltauswirkungen sowie Transporte und Energieverbrauch. Letztendlich profitieren sowohl wir, als auch das Klima maßgeblich“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Sammeln und getrennt verwerten

Die in der Gelben Tonne gesammelten Altstoffe werden zu Sortieranlagen transportiert und dort automatisiert in die unterschiedlichen Materialien getrennt. Durch die Modernisierung der bestehenden Sortieranlagen und den Bau neuer Anlagen können Materialien besser voneinander getrennt und vermehrt einem Recycling zuge­führt werden.

Das ändert sich jetzt

Rund 45.000 Haushalte in Einfamilienhausgebieten bekommen den Gelben Sack.

Dieser wird in Wien alle sechs Wochen durch die Müllabfuhr abgeholt.

Verpackungen aus Papier kommen in die rote Tonne, also zum Altpapier.

Verpackungen aus Glas kommen entweder zum Bunt- oder Weißglas.

Alle anderen Verpackungen, wie etwa aus Kunststoff und Metall, Getränkeverbund­kartons kommen in die Gelbe Tonne bzw. in den Gelben Sack.