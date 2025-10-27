Gemeindebau-Schock: Tausende Wiener vor drastischer Preisexplosion

Bezahlbares Wohnen in Gefahr: Für tausende Mieter droht 2025 ein böses Erwachen, wenn die Wohnbauförderung in 32 Anlagen ausläuft.

In mindestens 32 Wohnanlagen läuft im kommenden Jahr die Wohnbauförderung aus. Diese Förderung ermöglicht vielen Gemeindebewohnern seit Jahren vergleichsweise günstiges Wohnen. Sobald die Förderung nach mehreren Jahrzehnten jedoch vollständig zurückgezahlt ist, können die Mietkosten sprunghaft ansteigen – eine Erfahrung, die Bewohner am Handelskai 214 in Wien-Brigittenau bereits machen mussten.

⇢ Wien spart zwei Milliarden: Gratiskindergarten bleibt – Schulden wachsen



Drastische Mieterhöhungen

Besonders für Mieter mit neueren Verträgen steht eine erhebliche Preiserhöhung bevor. Am Handelskai 214 in Wien-Brigittenau trat diese Situation bereits im Oktober ein.

Die betroffenen Mieter erwägen nun, ihre Interessen notfalls auf juristischem Weg durchzusetzen.

⇢ Ab Jänner 2026 werden Beschäftigten bis zu 184 Euro vom Gehalt abgezogen!

